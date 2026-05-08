La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció una nueva ola de retiros voluntarios de alimentos por posible contaminación con salmonela, incluyendo mezclas de frutos secos, condimentos para palomitas, bocadillos de queso y snacks de chicharrón.

Las empresas comenzaron a retirar los productos luego de que se identificara que contenían leche en polvo vinculada a una alerta previa emitida para productos de California Dairies.

Aunque la FDA no ha confirmado distribución específica en Puerto Rico, varios de los artículos afectados pertenecen a marcas vendidas a nivel nacional en cadenas estadounidenses y plataformas de venta en línea, por lo que algunos pudieron haber llegado a la Isla.

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En las últimas semanas, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también han reportado un aumento en alertas relacionadas con salmonela, incluyendo un brote multiestatal asociado a pollos de patio trasero.

La salmonela puede provocar síntomas como fiebre, diarrea —que en algunos casos puede ser sanguinolenta— náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos enfrentan mayor riesgo de complicaciones.

Mezclas de frutos secos retiradas

Entre los productos incluidos en el retiro figuran varias mezclas de frutos secos de las marcas Fisher, Southern Style Nuts, Squirrel Brand y Good & Gather.

Algunos de los productos afectados son:

Mezcla Tex-Mex de Fisher de 30 onzas

Mezclas “Hunter Mix” de Southern Style Nuts en empaques de 23, 30 y 36 onzas

Mezclas “Traveler Mix” y “City & Country Mix” de Squirrel Brand

Mezcla “Mexican Street Corn” de Good & Gather, marca exclusiva de Target

Producto retirado por riesgo de salmonela. ( FDA )

Las fechas de consumo preferente de los productos retirados se extienden hasta 2027.

También retiran condimentos y snacks

La empresa JCB Flavors anunció el retiro de un condimento para palomitas de maíz sabor crema agria y cebolla de la marca Wildlife Seasoning por posible presencia de salmonela.

Producto retirado por riesgo de salmonela. ( FDA )

Mientras, la compañía Pork King Good retiró varios lotes de condimentos y chicharrones con sabor crema agria y cebolla por contener el mismo ingrediente vinculado a la alerta sanitaria.

Por otro lado, Stoltzfus Family Dairy retiró lotes de bolitas de queso sabor crema agria y cebolla distribuidos únicamente en el estado de Nueva York.

Producto retirado por riesgo de salmonela. ( FDA )

Qué hacer si tiene alguno de estos productos

La FDA recomienda a los consumidores no ingerir los productos incluidos en los retiros y descartarlos o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso.

Producto retirado por riesgo de salmonela. ( FDA )

Las autoridades también exhortaron a verificar los códigos UPC, lotes y fechas de consumo preferente publicados en los avisos oficiales de retiro.