La empresa de alimentos Once Upon a Farm emitió el pasado fin de semana una orden de retiro voluntario del mercado para todos los lotes y variedades de sus barras horneadas para niños pequeños, Tractor Wheel Organic Toddler Soft-Baked, debido a un potencial riesgo de asfixia en menores de entre 1.5 y 2.5 años, según informó este lunes la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en un boletín.

De acuerdo con la compañía, el producto bajo controversia se distribuyó a nivel nacional en Estados Unidos y en Puerto Rico, tanto a través de tiendas al detal como en ventas por internet.

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El aviso oficial coordinado con la agencia federal detalla que la consistencia de estas meriendas puede hidratarse con rapidez al contacto con la saliva y, durante la masticación, transformarse en una masa densa, seca y pegajosa que dificulta el proceso de tragar en infantes.

La determinación de retirar el alimento surgió luego de que tres consumidores notificaran incidentes de asfixia ante la FDA. Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni emergencias médicas mayores vinculadas a su consumo.

Productos afectados

El retiro voluntario cubre todos los códigos de lote disponibles en distribución, incluidos empaques ya expirados que los consumidores aún puedan conservar en sus despensas, así como artículos con fechas de consumo preferente (Best If Used By) que van desde el 30 de octubre de 2026 hasta el 26 de agosto de 2027.

Los productos bajo alerta incluyen las siguientes presentaciones:

Tractor Wheels – Fresa, calabaza y remolacha (Strawberry, Pumpkin & Beet):



La orden de retiro voluntario cubre productos con fechas de caducidad que se extienden desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027. ( Captura / Food and Drug Administration )

Tractor Wheels – Manzana, batata y espinaca (Apple, Sweet Potato & Spinach):



Tractor Wheels – Guineo, calabaza y coliflor (Banana, Pumpkin & Cauliflower):



Paquetes de variedades (Variety Packs):



Packs de muestras vendidos exclusivamente por internet (Sampler Packs):



La empresa Once Upon a Farm retiró del mercado todos los lotes de sus barras “Tractor Wheels” tras reportes de asfixia en menores. ( Captura / Food and Drug Administration )

¿Qué deben hacer los consumidores?

Once Upon a Farm exhortó a los padres, madres y cuidadores que hayan adquirido estas barras a no abrir los empaques ni permitir que los menores las consuman.

Las personas afectadas pueden devolver el producto directamente al establecimiento donde lo compraron para recibir un reembolso total, o comunicarse con el servicio al cliente de la empresa a través del correo electrónico care@uponafarm.com.

Para dudas adicionales, la compañía habilitó la línea telefónica 1-888-983-1606, disponible de lunes a viernes entre 10:00 a.m. y 8:30 p.m. (hora de Puerto Rico), y los sábados de 12:00 del mediodía a 3:00 p.m.