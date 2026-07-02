Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta tras el retiro voluntario de varios suplementos de moringa orgánica de la marca TNVitamins, debido a una posible contaminación con la bacteria salmonela.

La empresa Total Nutrition Inc. anunció el retiro luego de que uno de sus proveedores identificara un riesgo de contaminación en la materia prima utilizada para fabricar los productos. Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro, pero las autoridades recomendaron a los consumidores no ingerir los lotes afectados.

Los productos retirados fueron distribuidos a nivel nacional y se vendieron tanto en tiendas físicas como a través de plataformas de comercio electrónico, entre ellas Amazon, Walmart, Target, TikTok Shop y la página oficial de la compañía.

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El retiro incluye los siguientes suplementos:

100% Organic Moringa 1200 mg en cápsulas , lote 2800 , con fecha de vencimiento en febrero de 2028 .

, lote , con fecha de vencimiento en . 100% Organic Moringa en polvo, lote 2782, con fecha de vencimiento en mayo de 2028.

La empresa aclaró que los demás lotes de estos productos no están incluidos en la alerta.

La salmonela es una bacteria que puede causar infecciones intestinales cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Las autoridades advirtieron que el riesgo es mayor para niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, ya que la infección puede provocar complicaciones graves e incluso poner en peligro la vida. En casos poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y ocasionar enfermedades más severas.

Quienes hayan adquirido alguno de los productos retirados deben:

No consumirlos.

Verificar el número de lote impreso en la etiqueta.

Desechar el producto si corresponde a alguno de los lotes afectados.

El retiro ocurre mientras las autoridades sanitarias investigan varios casos de salmonela presuntamente relacionados con suplementos de moringa comercializados en distintos estados de Estados Unidos.

Según los informes, la pesquisa abarca múltiples marcas del sector y se ha iniciado tras registrarse decenas de hospitalizaciones vinculadas a productos similares.

Total Nutrition Inc. indicó que mantiene habilitados canales de atención para responder preguntas de los consumidores y ofrecer información adicional sobre el retiro de los suplementos.