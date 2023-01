Mientras esperan por que en los próximos días el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emita una postura oficial, la propuesta de la Asociación de Detallistas de Gasolina que busca poder brindar un “descuento” a las personas que paguen con dinero en efectivo ha comenzado a ganar adeptos.

Según indicó el presidente de la organización que reúne a los gasolineros, Esdras Vélez, una cadena de supermercados se ha unido a este interés de imponer un doble precio a la hora de que el consumidor pague por su mercancía. Dijo que no podía revelar el nombre, ya que no estaba autorizado.

“Sé de una cadena de supermercados que se quieren unir a nosotros en el sentido de que pueden proveer una caja en efectivo y darle un descuento también a sus clientes. O sea, que es en favor de que habrá un descuento adicional al consumidor”, soltó, al indicar que en estos próximos días tienen reuniones encaminadas para unir voluntades.

PUBLICIDAD

No obstante, el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, reveló que se trata de la empresa JF Montalvo. Comentó que están “entusiasmados con esta iniciativa”.

“Significa, quizás, habilitar una caja registradora adicional, que atienda a comerciantes, que vayan a pagar, a comprar, a pagar cash y, entonces, reciban este descuento, que también le daría la oportunidad al supermercado a dar mejores precios para poder competir con cadenas como Sam’s y Costco en cuanto al precio que le dan al consumidor”, afirmó en entrevista con Primera Hora.

Por su parte, Vélez explicó que impulsan esta propuesta, ya que los cargos bancarios representan el 25% de los gastos operacionales de sus comercios. Aludió a que promover el que se disminuya el uso de tarjetas de crédito y débito les representaría una economía que pueden pasar a los consumidores.

En el caso de los gasolineros, la propuesta conllevaría bajar cuatro centavos por cada galón de gasolina comprado cuando se pague con dinero en efectivo. Esto dejaría otros dos centavos por cada galón del combustible vendido en manos del comerciante, que no tendría que pasar a ningún banco.

“Lo que pedimos es positivo para ambas partes (el comerciante y el consumidor), porque sabiendo que los bancos se quedan con una gran tajada de los cargos bancarios. Así, pues, ese cargo se puede dividir entre el dándole un descuento al consumidor y nosotros no incurrir en ese gasto”, sostuvo.

Tal propuesta le fue presentada al designado secretario del DACO el pasado 1 de diciembre de 2022. El titular le pidió a los gasolineros que le concedieran hasta el 15 de enero para evaluar la propuesta y emitir una postura oficial.

PUBLICIDAD

Torres Montalvo dijo el mes pasado a Primera Hora que los gasolineros suelen pagar entre $8,000 a $9,000 mensuales en estos cargos bancarios impuestos por el uso de tarjetas de crédito y débito. Pero, explicó que se debía hacer un análisis legal de la propuesta, dado a que existe una regulación que podría prohibir concesiones especiales a los consumidores. Se trata de la Ley 152 para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta del 13 de diciembre de 2013.

Esta ley establece que “es política establecida por las instituciones que emiten tarjetas de crédito, mundialmente reconocidas, prohibir contractualmente a los comerciantes imponer cargos adicionales a los clientes por el uso de este método de pago”.

A pocos días de que culmine el término para comunicar una determinación, el secretario informó que “estamos trabajando fuerte” en buscar alternativas para conceder el doble precio. Además, consultan con el gobernador Pedro Pierluisi, ya que “el asunto tendría implicaciones en Departamento de Hacienda y otras entidades que también fiscalizan comercios y ventas al detal”.

“El análisis que nosotros estamos haciendo es el dirigido a ver si hay espacio en ese lenguaje que nos permita a nosotros en el Departamento hacer una interpretación creativa o flexible. Por ahí es que va la cosa”, sentenció Torres Montalvo.

Añadió que “esto del doble precio no es algo nuevo. Ya había una orden en el Departamento que data del año 2011, que viabilizaba el doble precio. En ese entonces, no existía legislación local que regulara ese tema. Ahora mismo, no es que tengamos una prohibición al doble precio. Lo que pasa es que tenemos una prohibición a un cargo adicional por usar tarjetas de crédito. Así que si nosotros tiramos un descuento al pago en efectivo podrían interpretarlos algunas personas, al revés, en vez de un descuento por pago cash parece un cargo adicional al uso con tarjeta, que es lo que prohíbe la ley. Así que por ahí es que estamos nosotros trabajando”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina ha insistido en que no se trataría de cobrarle un cargo a los que usan tarjeta de crédito, sino un descuento a los que paguen en efectivo.

“En vez de pagarle a los bancos los gastos bancarios, pues se lo pasan al consumidor. Le pasa al consumidor y, obviamente, esa diferencia se dividiría en el caso de nosotros. Si yo le doy un centavo de descuento, que realmente son cuatro centavos por galón, y el banco me cobra seis centavos, pues, dos centavos no se lo tengo que pagar al banco. Así que le da un alivio al comercio y también le da un alivio al consumidor y así sucesivamente. En la industria de los alimentos, los márgenes de ganancia son tan fino. Tiene la misma situación que nosotros en la gasolina”, manifestó.

Vélez espera que el análisis del DACO sea “positivo” para todas las partes. Pero, aceptó que solo sería el primer paso para encaminar la propuesta, ya que cree que habría que acudir a la Legislatura para enmendar la mencionada Ley 152.

Auguró que la Legislatura también acogería la propuesta, si cuenta con el aval de DACO, ya que se entendería que es favorable para el pueblo.

“Óigame, a quién le amarga que le digan que va a recibir un descuento en un supermercado porque pague en efectivo. Entonces, suena como que, ‘no, es fomentando el dinero que no pase por (el Departamento de) Hacienda’. Imposible. Mire, lo que es la industria de la gasolina y los comestibles, todo está leído en los inventarios. O sea, ¿qué le digo? Hacienda está haciendo su trabajo. O sea, que, si podemos dar un descuento al consumidor, que nos den la oportunidad”, concluyó.