Guaynabo y Las Piedras registraron dos nuevos ganadores de $100,000 en el sorteo de Powerball.

El sorteo de la popular lotería dejó la noche del 4 de julio cuatro grandes ganadores en Puerto Rico: dos premios de $100,000 y otros dos de $50,000.

Según la información compartida por la Lotería Electrónica de Puerto Rico a través de sus redes sociales, uno de los premios de $100,000 se vendió mediante una jugada automática realizada en el Supermercado Econo Altamira, en Guaynabo.

Premio de $100,000 del Powerball cae en Guaynabo en el sorteo del 4 de julio de 2026. ( Fotocaptura )

El otro premio de $100,000 correspondió a otra jugada automática vendida en el Garaje Gulf Excel Gasoline and Food Mart LLC, en Las Piedras.

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Premio de $100,000 del Powerball cae en Las Piedras en el sorteo del 4 de julio de 2026. ( Fotocaptura )

Mientras, uno de los boletos premiados con $50,000 se vendió en una jugada con Doble Play realizada en el Garaje Shell To Go Store en Salinas. El otro se vendió a través de una jugada manual realizada en la Farmacia Medical Solutions, en Comerío.

Como nadie acertó la combinación ganadora del premio mayor, el bote para el próximo sorteo aumentó a $403 millones en la jugada regular de Powerball, con una opción de pago en efectivo de $180.7 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.