Una moneda que luce corriente puede convertirse en una pieza de enorme valor para los coleccionistas. Errores de acuñación, variedades poco comunes y ejemplares producidos por accidente han hecho que determinadas monedas estadounidenses alcancen precios sorprendentes en el mercado numismático.

A simple vista, muchas de estas piezas podrían confundirse con cualquier moneda que circula diariamente. Sin embargo, determinados detalles —como una marca de ceca ausente, una duplicación en las letras, una variación en el diseño o un error en el metal utilizado— pueden multiplicar su valor.

Entre las piezas más llamativas se encuentran monedas que han sido vendidas por decenas o cientos de miles de dólares. Incluso existe un centavo de 1943 que llegó a estar relacionado con una operación privada de $1.7 millones.

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Estas son algunas de las monedas estadounidenses que más han llamado la atención de los especialistas y coleccionistas.

1. Peseta de Wisconsin de 2004-D con hoja adicional

El cuarto de dólar de Wisconsin de 2004 presenta una conocida variedad en la que aparece una hoja adicional junto a la mazorca de maíz representada en el reverso. Existen dos versiones principales, conocidas como High Leaf y Low Leaf.

Una pieza High Leaf en condición MS65 llegó a venderse por $18,000 en 2020, demostrando cómo una pequeña diferencia en el diseño puede tener un impacto considerable en el precio.

2. Dólar Susan B. Anthony de 1979-P con borde ancho

En esta variedad, el borde alrededor de la moneda es más ancho y la fecha aparece notablemente cerca del mismo. Se trata de una característica que permite diferenciarla de otras emisiones de ese año.

Un ejemplar clasificado como MS67+ alcanzó $8,268.75 en abril de 2025.

3. Dólar Sacagawea de 2000-P de la promoción Cheerios

Antes de que el dólar Sacagawea comenzara a circular ampliamente, la Casa de la Moneda entregó 5,500 ejemplares a General Mills para una promoción vinculada a las cajas de cereal Cheerios.

Algunas de estas monedas presentan detalles más definidos en las plumas de la cola del águila que los ejemplares normales. Una pieza certificada como MS68 llegó a $10,200.

Centavo de 1983 con reverso duplicado

Este error conocido como Doubled Die Reverse provoca una duplicación visible en elementos del reverso, incluyendo palabras como UNITED, E PLURIBUS UNUM y ONE CENT.

Un ejemplar en condición MS68 Red alcanzó un precio de $7,050.

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5. Dólar Eisenhower de 1972, variedad Type 2

Una de las características que distingue esta variedad aparece en la representación de la Tierra en el reverso. Las islas situadas debajo de Florida presentan un nivel de definición diferente al observado en otras versiones.

Una moneda clasificada como MS66 fue vendida por $14,400.

6. Centavo de 1992-D con variedad Close AM

En esta rara variedad, las letras A y M de la palabra AMERICA aparecen mucho más próximas entre sí de lo habitual.

Se han identificado poco más de 100 ejemplares de esta variedad y uno certificado como MS65 Red alcanzó $14,100.

Centavo de 1972 con anverso duplicado

La variedad Doubled Die Obverse de 1972 es reconocible por una fuerte duplicación en elementos como la fecha, LIBERTY y IN GOD WE TRUST.

Una pieza en grado MS67+ Red llegó a venderse por $14,400 en 2019.

8. Centavo Proof de 1990 sin marca “S”

Este caso resulta especialmente interesante porque no se trata simplemente de un centavo que carezca de marca de ceca. La pieza debía llevar la S correspondiente a San Francisco, pero fue acuñada sin ella.

Se estima que existen menos de 200 ejemplares conocidos. Uno de ellos alcanzó $20,700.

9. Roosevelt dime (10 centavos) Proof de 1968 sin marca “S”

Algunos ejemplares Proof de Roosevelt de 1968 fueron producidos accidentalmente sin la marca de ceca de San Francisco.

La variedad es extremadamente escasa: se conocen apenas unas pocas decenas. Un ejemplar clasificado como PR67 alcanzó $40,250.

10. Buffalo nickel (5 centavos) de 1937-D de tres patas

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Este es uno de los errores de acuñación más famosos de Estados Unidos. El pulido excesivo del troquel provocó que gran parte de una de las patas delanteras del bisonte desapareciera del diseño.

Una pieza en condición MS66+ se vendió por $99,875 en 2021.

11. Centavo de 1955 con doble acuñación

El centavo de 1955 con Doubled Die Obverse es considerado una de las variedades más conocidas de la numismática estadounidense.

La duplicación en la fecha y determinadas inscripciones es suficientemente pronunciada como para resultar visible incluso sin utilizar un aumento considerable. Un ejemplar MS65+ Red alcanzó $114,000.

12. Centavo de 1969-S con anverso duplicado

La variedad auténtica de 1969-S presenta una duplicación marcada en la fecha y varias de las inscripciones del anverso.

Su rareza y la dificultad de distinguir ejemplares auténticos de piezas alteradas han contribuido a su elevado valor. Una moneda certificada como MS64+ Red fue vendida por $97,600 en enero de 2026.

13. Centavo de 1944-S acuñado en acero

Durante 1944, los centavos estadounidenses habían vuelto a fabricarse en bronce después de la utilización del acero durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunas planchas de acero sobrantes aparentemente terminaron siendo utilizadas de manera accidental.

Solo se conocen dos ejemplares de esta variedad. Uno de ellos llegó a venderse por $490,500 en 2025.

14. Roosevelt dime (10 centavos) Proof de 1975 sin marca “S”

La emisión de 1975 incluye uno de los errores más extraordinarios de la lista. Solo se conocen dos ejemplares del dime Proof que fueron acuñados sin la marca “S” de San Francisco.

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Uno fue vendido por $456,000 en 2019, mientras que el otro alcanzó $506,250 en octubre de 2024.

15. Centavo de 1943-D acuñado en bronce

En lo más alto de la lista aparece una de las monedas estadounidenses más famosas y valiosas.

Durante 1943, los centavos fueron fabricados normalmente en acero debido a las necesidades de cobre durante la guerra. Sin embargo, un ejemplar de la Casa de Moneda de Denver fue acuñado accidentalmente sobre una plancha de bronce.

Hasta ahora, se conoce un solo ejemplar de este tipo. La moneda fue objeto de una venta privada por $1.7 millones en 2010 y posteriormente cambió de manos por $840,000 en 2021.

El año no basta para determinar el valor

Aunque determinadas fechas y variedades son especialmente buscadas, tener una moneda de un año determinado no significa automáticamente que tenga un valor elevado.

La autenticidad, la variedad exacta, el estado de conservación y la certificación son factores esenciales para determinar cuánto puede valer una pieza. Además, algunas monedas pueden haber sido modificadas, falsificadas o presentar daños producidos durante su fabricación que no corresponden a variedades numismáticas reconocidas.

Por esa razón, los especialistas recomiendan no asumir que una moneda es rara únicamente porque presenta una característica inusual. Una evaluación profesional puede ser determinante para confirmar si se trata de una variedad genuina y establecer su grado de conservación.

En otras palabras, una moneda aparentemente común puede esconder una pequeña fortuna, pero identificarla requiere mucho más que reconocer su fecha: hay que saber exactamente qué buscar.