Royal Caribbean canceló el próximo viaje del Icon of the Seas, actualmente el crucero más grande del mundo, programado para el sábado 28 de septiembre, debido a problemas de propulsión, un incidente que resulta inusual para un barco que no tiene ni un año de inaugurado.

Esta semana el crucero con capacidad para 5,610 pasajeros y 2,350 tripulantes, presentó problemas que le impedían navegar a su velocidad normal, por lo que la empresa decidió cancelar su próxima travesía para realizar las reparaciones, según reportó TheStreet.

9 Fotos El Icon of the Seas, donde podrán viajar hasta 10,000 personas, zarpará en enero de 2024.

El Icon of the Seas tenía previsto navegar por el Caribe occidental la semana que viene, viaje que incluye paradas en Roatán (Honduras), Costa Maya y Cozumel (México), y CocoCay (Bahamas), partiendo desde Miami, Florida.

Puede que sea tremendo mal rato para los pasajeros que soñaban con este viaje, pero Royal Caribbean ofrecerá reembolso de 100% al método de pago original, además de un crédito para un futuro crucero con igual valor.

Antes de comenzar su temporada inaugural en Miami el 27 de enero, el Icon of the Seas realizó una parada técnica en el puerto de Ponce, que incluía inspecciones, certificaciones y adiestramientos, entre otros preparativos, del 2 al 6 de enero.

Decenas de boricuas observaron con gran entusiasmo el imponente barco, cuya construcción en el astillero de Turku en Finlandia tomó 900 días.

Este crucero es la primera embarcación de la clase Icon de los nuevos cruceros de Royal Caribbean. El segundo crucero de esta clase, el Star of the Seas, debutará en agosto de 2025 en Puerto Cañaveral, Florida.