Sam’s Club estrenó hoy en Puerto Rico su nuevo servicio de entrega de compra o delivery a través de una alianza con la compañía local Pick My Stuff, según anunció la empresa.

“Ahora nuestros socios no tienen que salir de sus hogares o negocios para adquirir los productos que necesitan, ya que por medio de la aplicación móvil de Sam’s Club pueden ordenar y pagar sus compras y coordinar su entrega para la fecha, hora y lugar más conveniente a través Delivery Powered by Pick My Stuff”, explicó en declaraciones escritas Viviana Mercado, gerente senior de Asuntos Corporativos de Walmart Puerto Rico.

Los socios de Sam’s Club podrán recibir órdenes que incluyan alimentos, enseres, muebles y otros productos de gran tamaño que estén disponibles para comprar a través de la aplicación, se indicó.

El costo del servicio dependerá de la orden y la distancia entre la tienda donde se recoja la mercancía y el lugar de entrega. No hay límite en la cantidad de artículos a ser entregados.

La cadena explicó que al terminar de hacer la compra y pagar en la aplicación de Sam’s Club, el cliente debe elegir el día y la hora en que desea recibir la orden. Además, debe seleccionar la opción “Add Pickup Person” para autorizar a Pick My Stuff a recoger la compra. En el espacio de “Name” debe escribir “Sams Delivery” y en el de “email” debe poner “[email protected]”.

“La oportunidad que nos brinda Sam’s Club para entregar compras a sus socios nos permite continuar desarrollando y expandiendo nuestro negocio. Estamos contentos y sumamente agradecidos por la confianza depositada en nosotros”, sostuvo Yin Luna de Pick My Stuff.