San Patricio Plaza (en Guaynabo), Plaza del Caribe (en Ponce), Céntrico (en Guayama) y Plaza del Sol (en Bayamón) son algunos de los muchos centros comerciales de Puerto Rico que trabajan a todo vapor en estos días para reabrir tan pronto como el lunes, 1ro de junio bajo los parámetros de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez.

Estos establecimientos, en el que miles de personas trabajan o hacen sus compras, se ha mantenido cerrados por más de dos meses como parte de las medidas del país para frenar la pandemia del coronavirus COVID-19. Sin embargo, la orden ejecutiva 41 del 2020, anunciada el pasado jueves por la gobernadora permite a los centros comerciales reiniciar operaciones entre el 1ro al 8 de junio si cumplen con ciertos requisitos.

Entre las exigencias de la orden ejecutiva se encuentran someter una autocertificación al Departamento del Trabajo. También deben cumplir con las guías del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de la Administración de Seguridad Ocupacional (OSHA) y del Departamento de Salud, y el establecimiento de un proceso de fiscalización del cumplimiento con dichas directrices.

Primera Hora obtuvo información de cerca de 16 centros comerciales en la isla, y cómo se preparan para abrir operaciones en unos 8 días.

El ingeniero Adolfo González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños, establecida hace 5 años, explicó que la entidad cuenta con un protocolo común que ha distribuido entre sus socios y que cada uno está adaptándolo a su caso específico que les permitiría cumplir con la orden ejecutiva.

“Nuestro compromiso es tener los estándares más altos de seguridad y salubridad para proteger tanto a nuestros empleados, comerciantes y suplidores. Hemos trabajado en conjunto y tenemos esa prioridad clara”, indicó González.

Duro golpe

Explicó que la asociación incluye centros comerciales como San Patricio Plaza, Galerías San Patricio, Plaza del Caribe, Plaza Las Américas, Plaza Río Hondo, Plaza del Sol, Mall of San Juan, Plaza Guayama, Las Catalinas, Montehiedra, Mayagüez Mall, Outlet 66 y Plaza Juana Díaz, entre otros.

González señaló que cada establecimiento está trabajando individualmente para tratar de abrir para el primero de junio.

Algunos centros comerciales ya han revelado al país sus medidas y planes para abrir el primero de junio como Plaza del Caribe y Plaza Las Américas donde incluso se usarán una aplicación especial que te permitirá disfrutar del establecimiento por unas 4 horas, entre otras medidas.

González es también presidente de Empresas Caparra, propietario de San Patricio Plaza y San Patricio Galleries. Explicó que ellos se aprestan a abrir el primero de junio, dependiendo de que la mayoría de las 150 tiendas del centro comercial complete su certificación ante el Departamento del Trabajo. Al momento, 20 establecimientos en San Patricio ya han cumplido.

“Estamos listos para la reapertura y estamos ultimando detalles para cumplir con la orden ejecutiva y poder abrir el primero de junio”, dijo González.

Medidas de seguridad de San Patricio Plaza:

1. Conteo manual en las entradas y se evalúa colocar un contador digital.

2. A cada persona que entre se le tomará la temperatura, se le proveerá desinfectante y deberá llegar con mascarilla puesta.

3. El horario será de 10 a.m. a 5 p.m.

4. Flechas en el piso para que los pasillos sean unidireccionales.

5. Se eliminan los eventos.

6. En el área de comidas “food court", eliminarán todas las bandejas y se reducirán las sillas y mesas en el salón comedor.

7. Cada 30 minutos estarán desinfectando áreas de alto contacto como los pasamanos y las puertas.

8. Ubicarán estaciones de 'hand sanitizer" en los pasillos.

9. Están requiriendo a las tiendas que usen métodos de pago electrónicos.

Mientras, Francis Xavier González, administrador de 12 centros comerciales para el grupo Site Center, que incluye Plaza del Sol, Escorial Plaza, Plaza Fajardo, Plaza del Norte, Palma Real, Plaza Isabela, Plaza Vega Baja y Plaza Río Hondo, entre otros, explicó que ya se han reunido con personal de mantenimiento y de seguridad en cada uno de esos locales, ya sean “malles” abiertos o cerrados, para irnos adaptando “a la nueva realidad”.

“Vamos a tomar todas las medidas cautelares”, dijo el portavoz de este grupo de centros comerciales. “Va a ser diferente ir al centro comercial, pero para nosotros siempre ha sido importante mantener la seguridad y la salud de los empleados, visitantes y los inquilinos”.

Medidas de seguridad en Plaza del Sol, Escorial Plaza, Plaza Fajardo, Plaza del Norte, Palma Real, Plaza Isabela, Plaza Vega Baja y Plaza Río Hondo:

1. Estaciones de 'hand sanitizer" en las entradas y pasillos.

2. Uso de mascarillas, conteo en entradas y toma de temperatura.

3. Rutas ya establecidas a través del centro comercial.

4. Aquellas tiendas anclas que tengan acceso al estacionamiento y también al resto del mall, deberán cerrar el acceso independiente que tienen al centro comercial para que mantener control de la cantidad de personas.

5. Aumento en los mantenimientos de sanitización. Se han intensificado para proveer una desinfección intensiva en todos los puntos de contacto y demás elementos del área común.

6. Se taparán las máquinas de entretenimiento para niños, las sillas de masaje y hasta las máquinas de venta de snacks (vending machines). “El propósito de esto es evitar el contacto”.

Mientras, César Vázquez, portavoz de Céntrico, el centro comercial antes conocido como Plaza Guayama, aseguró que “estamos preparados para abrir el primero de junio”.

Vázquez fue enfático en la importancia de que las tiendas cumplan su parte. Agregó que 58 de las 80 tiendas ya han sometido sus autocertificaciones ante el Departamento del Trabajo.

“La orden (ejecutiva) no es muy clara en ese aspecto, pero hemos establecido la política de que si hay algún inquilino o proveedor que no tenga su autocertificación o protocolo, en el caso de Céntrico ese inquilino no está autorizado a recibir público”, sostuvo Vázquez.

“Lo más importante para los centros comerciales es la salud... queremos que la apertura sea la más higiénica, la más responsable, lo más saludable posible", sostuvo.

Medidas de seguridad en Céntrico:

1. Una de las cuatro entradas será cerrada al público general y solo se usará para empleados y proveedores. Las otras tres se dividen en una entrada y dos salidas.

2. Todos los empleados deberán llegar con los equipos de protección que correspondan como mascarillas, face shields o uniforme especial.

3. Se tomará temperatura y se desinfectará a cada persona que entre al centro comercial. Si un visitante llega sin mascarilla, se le proveerá una.

4. Habrá conteo de personas por parte del personal de seguridad y, tomando en cuenta que la orden ejecutiva establece una persona por cada 100 pies cuadrados y que el centro comercial tiene unos 400,000 pies cuadrados, no se permitirá la entrada a nadie si se alcanzan las 4,000 personas en el local.

5. Tendrán flechas para dirigir al público.

6. Se colocarán letreros en las afueras de cada tienda informando cuántas personas son la capacidad máxima de cada una.

7. Se instalaron filtros especiales en los aires acondicionados.

8. Se eliminaron las sillas y los guardias estarán exhortando a que nadie se puede detener en los pasillos. También habrá flechas para que los pasillos sean unidireccionales.