Un premio de $50,000 cayó en Puerto Rico mediante la modalidad de Doble Play del Powerball, en el sorteo más reciente.

El Doble Play es una jugada adicional que permite a los jugadores participar por $1 y tener la oportunidad de ganar un premio mayor de $10 millones.

Los números ganadores del sorteo fueron 13, 30, 33, 49 y 53, con el bolo rojo 7.

El boleto ganador con $50,000 fue vendido en la Farmacia Reyes #3, en San Juan, mediante una jugada automática, según informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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Además del premio de $50,000, se vendieron más de una veintena de premios de $500 en Puerto Rico.

Premio de $50,000 del Powerball en Puerto Rico ( Fotocaptura )

Nadie se llevó el premio mayor del Doble Play, por lo que este permaneció en $10 millones. Tampoco hubo ganador del premio mayor en la jugada regular del Powerball, por lo que el acumulado aumentó a $298 millones, con una opción en efectivo de $127.2 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.