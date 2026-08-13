Dos boletos vendidos en Puerto Rico resultaron premiados en el Powerball durante el sorteo celebrado el miércoles, 12 de agosto, informó la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

Un boleto de Powerball con Power Play obtuvo un premio secundario de $100,000. La jugada fue automática y se vendió en Jae Mana Corp., en Mayagüez.

Asimismo, un boleto con Double Play obtuvo un premio secundario de $50,000. La jugada también fue automática y se vendió en Total La Riviera, en San Juan.

“Felicitamos a estos dos nuevos ganadores, a quienes también les tocó la suerte con boletos vendidos en Mayagüez y San Juan”, expresó Hernández Olivo en declaraciones escritas.

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En el sorteo del miércoles, un boleto vendido en Illinois acertó los seis números y ganó el premio mayor de Powerball de $1,040 millones. El premio fue el más alto de Powerball en lo que va de 2026 y el octavo más grande en la historia del juego.

Los números ganadores del sorteo fueron 4, 26, 66, 67 y 69, con el Powerball 9. El multiplicador de Power Play fue 2X.

Tras registrarse un ganador del premio mayor, Powerball comienza nuevamente con un jackpot de $20 millones para el próximo sorteo, que se celebrará el sábado, 15 de agosto.