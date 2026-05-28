Stellantis, la compañía matriz de Chrysler, anunció una alianza con la división Jaguar Land Rover de la automotriz india Tata Motors.

No se trata de una fusión, sino de un inicio de exploración en conjunto para desarrollar productos y tecnologías específicamente para el mercado estadounidense.

El acuerdo busca, además, maximizar y aprovechar el uso de fábricas en ese país. Eso significa que productos tanto de Land Rover como de Jaguar pudieran ser confeccionados en las plantas que Chrysler tiene por todo Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior permitiría la producción en Norteamérica de vehículos de las dos marcas inglesas y, a la vez, beneficiaría a Stellantis, ya que obtendría el negocio de ensamblarlos.

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Al haber desarrollo en conjunto de productos y tecnología, también pudiera ocurrir el intercambio de plataformas y hasta de vehículos entre las 10 marcas que son parte del acuerdo: Jaguar y Land Rover y las siete que Stellantis tiene en Norteamérica (las americanas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram y las italianas Alfa Romeo, Fiat y Maserati).

En otras partes del mundo Stellantis tiene además las marcas francesas Peugeot, Citroën y DS, la inglesa Vauxhall, la alemana Opel y la italiana Lancia.

Stellantis fue formada en 2021 tras la fusión de dos automotrices que, de por sí, fueron el fruto de otras uniones. De un lado, el Grupo PSA -que también era conocida como Grupo Peugeot Citroën- y del otro, Fiat Chysler Automobiles.

En términos de ventas, Stellantis es la cuarta mayor automotriz en el mundo con 4.4 millones de unidades vendidas en 2025. En cuanto a producción, también es la cuarta con 5.8 millones de unidades fabricadas.