Clientes de T-Mobile comenzaron a recibir un inesperado mensaje de texto en el que se les informa que sus planes telefónicos actuales dejarán de estar disponibles y que serán trasladados a una nueva oferta de la compañía, un cambio que también implicará un aumento en la tarifa mensual por línea.

El aviso indica que la modificación entrará en vigor en dos semanas.

Según el mensaje, los clientes conservarán sus beneficios actuales y contarán con una garantía de precio por cinco años.

“Desde el 13 de julio de 2026, tu plan telefónico actual ya no estará disponible y pasarás a tener un plan moderno con mejores funciones. Las líneas telefónicas aumentarán hasta $6 por línea al mes. Puedes estar seguro de que mantendrás tus beneficios actuales y además agregaremos más beneficios y una aun mejor experiencia de servicio. En adelante, también obtendrás nuestro precio garantizado por 5 años”, expresa el mensaje recibido este lunes por una clienta en San Juan, al que Primera Hora tuvo acceso. La mujer actualmente tiene el plan Magenta MAXUP.

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La decisión ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos clientes manifestaron su descontento por el aumento en la factura y criticaron que el cambio se haga de manera automática.

Según reporta el medio especializado en tecnología CNET, la medida afectará a clientes con planes antiguos, como Simple Choice, T-Mobile One, One Plus y Magenta. Los clientes bajo estos planes serían trasladados a los planes actuales: Essentials, Essentials Saver, Experience More, Experience Beyond y Better Value.

CNET señaló que la decisión busca simplificar los sistemas internos de T-Mobile mediante la eliminación de más de 1,100 códigos de facturación asociados a planes antiguos, con el objetivo de destinar más recursos a mejorar el servicio. Esta práctica no es nueva en la industria, pero en este caso el cambio se aplicará de forma automática, en lugar de fomentar a los clientes a realizarlo por su cuenta.

CNET recomienda cambiar a otro plan o proveedor si no se está satisfecho con el cambio.