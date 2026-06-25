Con menos para gastar, el consumidor puertorriqueño ha limitado sus visitas al supermercado y, cuando está allí, es más juicioso.

Esto fue lo que reveló la Radiografía del Consumidor 2026 de la Industria de Alimentos, comisionada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

Ahora bien, ¿qué compran? Según Jenniffer Garland, directora senior de Walmart, las “carnes frescas” son “el denominador común en todos los perfiles del consumidor”.

También los huevos “retomaron su importancia tanto en la compra regular como en la compra ‘online’”, así como el arroz.

El 93% de los consumidores compra pollo y lo consume de tres a cuatro veces en semana. Mientras, el 68% compra carne de res y el 61% compra mariscos/pescado. El 54% compra cerdo.

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Los porcentajes entre fresco y congelado en pollo son casi iguales: en la carne de res, el 65% de los consumidores la prefiere fresca, versus 27% congelada; en el caso de mariscos y el pescado, el 62% respondió que los prefiere congelado, versus el 25% fresco; y cuando se trata del cerdo, el 53% respondió que lo prefiere fresco, versus un 39% dijo que lo prefiere congelado.

El consumo de carnes aumentó de un 64% en el 2025 a un 76% en el 2026.

El segundo producto que prevaleció en la canasta fue el arroz, con un 62% de los encuestados, seguido por los huevos con un 47%.

Los vegetales frescos fueron el producto que experimentó el mayor aumento, con un 43% en el 2026 versus 33% en el 2025.

La bebida que apareció consistentemente en la compra grande de los puertorriqueños fue el agua, que aumentó de un 25% de los consumidores en el 2025 a un 33% en el 2026.

Mientras, la leche apareció en las compras “de relleno”, con una leve disminución en la compra de leche refrigerada (de un 25% a un 23% en el 2026) y un aumento en la compra de UHT, de un 16% en el 2025 a un 20% en el 2026.

Cómo divide sus ingresos

El consumidor puertorriqueño destina el 61% de su cheque a necesidades cotidianas: transportación, hipoteca, alimentos y productos del hogar.

“Eso es un consumidor extremadamente consciente de cómo administra su presupuesto”, dijo Félix López, de Econo.

“Esto nos demuestra que nuestro agente comprador está constantemente balanceando sus necesidades con su presupuesto”, agregó López.

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Sus ingresos

El 45% de los encuestados en el estudio reportó ingresos menores a los $20,000 anuales y casi una cuarta parte de los encuestados con ingresos de $10,000 anuales o menos.

Es decir, para los que generan $20,000, invierten unos $12,200 en estas necesidades, mientras que los que generan $10,000 invierten $6,100.

“El promedio de gasto de alimentos en Estados Unidos es de un 8.1% del ingreso, mientras que en Puerto Rico es el 12.7%”, destacó el presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, Richard Valdés.

Aunque los productos han aumentado en precio, el gasto promedio mensual ha disminuido. Los consumidores han invertido un 5%, o $19, menos en alimentos y 14% menos, o $18, en productos del hogar.

“(Puede tratarse de) la psicología de la incertidumbre que sufre el consumidor (donde) las personas que experimentan alta inflación de manera prolongada, y reciben noticias constantes de incertidumbre futura como guerras, aranceles, reducción de fondos federales, etc., cambian su comportamiento lo que podría provocar una contracción en el gasto, un ahorro preventivo pues el consumidor no sabe si los precios seguirán subiendo, si habrá escasez o si la situación derivará en una recesión con despidos”, indicó el vicepresidente ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes Alfonso.

Más compras en internet

La cantidad de consumidores que va cuatro veces al mes o más a hacer compras grandes al supermercado se redujo en un 11% en comparación con el 2025.

Asimismo, las compras pequeñas de relleno disminuyeron de tres a dos en el 2026. Las personas con un ingreso menor de $10,000 reportaron que solamente hacen una compra al mes.

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“Sigo comprando, pero no sigo comprando igual. El consumidor está haciendo menos compras y se está moviendo a no hacer compras de relleno y ajusta su canasta”, dijo Garland.

Una cuarta parte de los consumidores encuestados respondió que ha comprado por influencia digital al menos una vez, ya sea por Tiktok o por YouTube shorts.

El 68% de los que respondieron haber comprado por esta influencia dijo que los productos que compró fueron alimentos.

“El uso digital sigue creciendo. Cuatro de cada 10 agentes compradores verifican las páginas web de los supermercados antes de hacer su compra”, aseguró López.

Además, la compra de alimentos en línea a través de las plataformas de supermercado aumentó de 16% en el 2025 a 19% en el 2026.

El 46% de los que compran alimentos en Amazon lo hacen por precio y el 43% dijo que no consigue los productos en los supermercados. El 16% de los que dijeron comprar en Amazon compró galletas, 9% comida de mascotas y salsas y un 8% compró proteína en polvo, café y batidas nutricionales.

Beneficiarios del PAN

Por otro lado, un 43% de los encuestados indicaron ser beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que se traduce a $3,000 millones para 1.2 millones de personas.

De 700,000 hogares, el 58% de los beneficiarios son mujeres y el 35% de los beneficiarios tienen 60 años o más, alertó López.

El estudio evidenció que las mujeres expresaron un mayor nivel de preocupación ante posibles recortes en las ayudas de PAN y Medicare.

“Sin duda los temas de PAN y Medicare siguen estando muy presentes en la mente del consumidor. Cuando preguntamos sobre posibles cambios o reducciones en estos programas, encontramos incertidumbre y una clara conciencia de la importancia que tienen para miles de hogares puertorriqueños”, dijo Diana Rodríguez de Lighthouse Strategies, empresa a cargo del estudio.