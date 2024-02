Starbucks abrió dos tiendas más en Puerto Rico, ubicadas en Bairoa Shopping Center en Caguas y en el centro comercial Plaza Del Caribe en Ponce.

Baristas del Caribe, empresa que opera la cadena en la Isla, informó este miércoles la apertura de los nuevos establecimientos tras una inversión combinada de $2,440,187. Ambas ubicaciones crearon alrededor de 50 nuevos empleos.

Starbucks ahora totaliza 34 tiendas en todo Puerto Rico. El nuevo establecimiento en Caguas cuenta con servicarro y la tienda localizada en Ponce se trata de un quiosco.

Nueva tienda de Starbucks en el Bairoa Shopping Center, en Caguas. ( Suministrada )

“Estas nuevas tiendas en Caguas y Ponce, que representan la trigésima tercera y la trigésima cuarta ubicación en el mercado respectivamente, muestran el crecimiento sostenido de Starbucks Puerto Rico, que ahora opera en nueve municipios en la isla, con un equipo dedicado de más de 740 partners (empleados) que portan con orgullo el delantal verde”, expresó en declaraciones escritas Jaime Luis Fonalledas, presidente de Baristas del Caribe.

Estos nuevos establecimientos participan de la iniciativa Grounds For Your Garden, que ofrece a los clientes bolsas de borras de café gratuitas para llevar a casa y utilizarse como composta o fertilizante.

“En el corazón de Starbucks está el compromiso de crear un tercer lugar, un espacio para la conversación y la creatividad. Nos esforzamos por ser un lugar donde las ideas nacen, las relaciones se forjan y los sueños toman vuelo. Estas nuevas tiendas en Caguas y Ponce son una extensión de esa visión, lugares cálidos y acogedores para que la comunidad se reúna”, añadió Idis Ortiz-López, gerente general de Starbucks en Puerto Rico.

Starbucks en Bairoa Shopping Center opera de 6:00 a.m. a 9:30 p.m. de lunes a jueves, de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. los viernes y sábados, y de 7:00 a.m. a 9:30 p.m. los domingos.

El quiosco en Plaza Del Caribe opera de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos.

Starbucks abrió su primera tienda en San Juan en el 2002.