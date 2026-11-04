Desde ya, Starbucks da la bienvenida a las festividades con un menú por tiempo limitado que incluirá sabores de temporada nuevos y favoritos que regresan.

Entre ellos está el debut de la familia Panettone, una nueva plataforma de bebidas inspirada en la tradición de fin de año, además de decoración festiva, música y experiencias diseñadas para reunirse en familia o con amigos.

Ya puedes disfrutar tu bebida caliente o fría de Panettone Latte, Panettone Latte Frío, Panettone de Chocolate Frappuccino® Bebida Mezclada y Matcha Latte Frío con Cold Foam de Panettone.

Como parte de las sorpresas, regresan dos sabores que ya forman parte de la temporada en Starbucks y se han convertido en favoritos: Caramel Brûlée Latte, que combina espresso, leche vaporizada y salsa de caramelo Brûlée, con crema batida y topping crujiente de caramelo; y las bebidas de Cranberry White Mocha, con una mezcla de chocolate blanco cremoso y notas de cranberry.

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Ambas plataformas podrán disfrutarse en diferentes formatos: Caramel Brûlée Latte, Caramel Brûlée Latte Frío y Caramel Brûlée Frappuccino® Bebida Mezclada, además de Cranberry White Mocha Latte, Cranberry White Mocha Latte Frío y Cranberry White Mocha Frappuccino® Bebida Mezclada.

“Hay algo especial en ese momento en que empezamos a reconocer las primeras señales de la temporada: un sabor que regresa, una bebida que queremos compartir o un encuentro que se convierte en tradición. Este año quisimos capturar esa emoción a través de los sabores que resultan familiares para nuestros clientes en Latinoamérica y El Caribe, junto con nuevas formas de disfrutarlos. Queremos que cada visita a Starbucks pueda convertirse en uno de esos pequeños momentos que anuncian que una época especial está por comenzar”, comentó David Chiang, gerente general y director de negocios licenciados, marketing, producto y digital para Starbucks Latinoamérica y el Caribe.

Inspiran la temporada

El portafolio de Starbucks también ofrece tres opciones de café de grano entero pensadas para llevar estos sabores a distintos momentos y rituales en casa:

Starbucks® Christmas Blend: combina café de Sumatra añejado con granos de tostado oscuro de Guatemala, Colombia y Asia/Pacífico, ofreciendo notas de chocolate especiado y puntas de abeto.

combina café de Sumatra añejado con granos de tostado oscuro de Guatemala, Colombia y Asia/Pacífico, ofreciendo notas de chocolate especiado y puntas de abeto. Starbucks® Christmas Blend Espresso Roast: presenta un café de tostado oscuro que combina Sumatra añejado, granos de África Oriental y café de Costa Rica, con notas de ciruela dulce y vainilla ahumada.

presenta un café de tostado oscuro que combina Sumatra añejado, granos de África Oriental y café de Costa Rica, con notas de ciruela dulce y vainilla ahumada. Starbucks® Decaf Christmas Blend: ofrece una mezcla realizada después del tostado que combina granos de Sumatra añejado con cafés de tostado oscuro de Asia/Pacífico, Guatemala y Colombia, con notas de hierbas y especias para hornear que culminan en un intenso sabor final a chocolate.

La nueva mercancía, disponible por tiempo limitado, complementa la propuesta con colecciones de acabados brillantes metálicos y de lujo, inspiradas en símbolos clásicos de estas fechas, como regalos, árboles decorados y estrellas. Entre las piezas más especiales se encuentra el lanzamiento exclusivo del Bearista Cup con gorro navideño, diseñado para sumar un toque festivo a uno de los formatos más reconocibles y queridos de Starbucks®.

La celebración continuará a lo largo de la temporada con experiencias especiales en las cafeterías de Starbucks en la región.

Entre ellas estará el Red Cup Day conmemorado el 17 de noviembre, uno de los rituales más esperados. Además, los consumidores y fans de la marca podrán seguir las redes sociales de Starbucks en sus mercados para conocer más sobre las experiencias y actividades preparadas para los próximos días.