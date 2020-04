El task force médico y el task force económico realiza “reuniones tácticas” para establecer cómo serían las nuevas restricciones de la tercera extensión del toque de queda que se ha recomendado para lidiar con la emergencia de salud pública que ha causado el coronavirus, reveló este miércoles el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

Sin embargo, el funcionario no quiso adelantar si se aprobarían más restricciones a la cuarentena, si finalmente la gobernadora Wanda Vázquez determina extender la cuarentena más allá del 12 de abril, o se permitiría que más comercios abran sus puertas para atender a la ciudadanía y así encaminar un retorno a la normalidad.

“No puedo dar ese detalle”, reiteró en varias ocasiones Laboy cuando Primera Hora le insistió en que estableciera cuál era la recomendación hecha a Vázquez.

“Estamos trabajando, no bajamos la guardia. Hay que seguir trabajando y para mí es importantísimo atender, en la medida que podamos, la necesidad del sector privado, que es nuestro norte”, añadió.

Laboy, de paso, no pudo establecer cómo se trabajará con las peticiones que realizan los supermercados de poder hacer entregas a clientes que hacen la orden por internet entre 7:00 p.m. a 11:00 p.m., horario no permitido por el toque de queda, así como con las de la Asociación de Detallistas de Gasolina y de la Asociación de Farmacias de la Comunidad para poder vender productos que no sean combustibles o medicamentos, respectivamente, este fin de semana largo y durante los domingos.

Como primer punto, el funcionario rechazó que no mantenga comunicación con estos grupos, que han reclamado ser escuchados.

“Me comunico directamente con ellos… Mantengo comunicación directa, escrita y verbal”, sostuvo al exponer una larga lista de organizaciones y empresarios.

Comentó que la semana pasada dialogó con Linda Ayala, directora de la Asociación de Farmacias de la Comunidad.

En entrevista con Primera Hora, la representante de las farmacias aceptó que dialogó con Laboy antes de enviarle una carta para hacer el reclamo de que se les permita vender otros productos, más allá de los medicamentos, este fin de semana largo y los domingos.

Reiteró que sobre la petición no han recibido ninguna respuesta del gobierno. Por tal razón, hoy se comunicó con la catedrática de Farmacia en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Wanda Maldonado, quien es miembro del task force médico. Pero, la respuesta que recibió es que las preocupaciones y el reclamo que hacen las farmacias de la comunidad le corresponde al task force económico, el cual dirige Laboy.

“Siguen las farmacias con sus reclamos de que les permitan, a las que puedan abrir, poder suplir a los clientes y pacientes y darle la canasta básica, de así necesitarlo. No hemos recibido contestación”, precisó Ayala.

Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, también expresó que Laboy no se ha comunicado con ellos para dialogar sobre el pedido que le hicieron mediante carta de vender otros productos que no sean gasolina. Por ello, hoy le enviaron otra carta a Vázquez.

“Le enviamos una carta a la gobernadora a ver si nos da audiencia para ver si podemos indicarle nuestro punto de vista. Queremos que las estaciones estén disponibles para darle servicio a la gente que está atendiendo la emergencia, pero necesitamos que ella nos pueda conceder que podamos vender todos nuestros productos, dar todos nuestros servicios”, precisó.

Se estima que entre un 80% a un 90% de las gasolineras cierren mañana, jueves, a las 7:00 p.m. y no vuelvan a abrir hasta el lunes en la mañana. La decisión, según comunicó Mercado, se debe a que operar para solo vender gasolina les representa una pérdida.

Cuestionado sobre un posible cambio a la orden ejecutiva para atender el reclamo de estos comerciantes, Laboy solo mencionó que “esto es una situación que evoluciona día a día… Evoluciona hora a hora y hay muchas variables que seguirán cambiando”.