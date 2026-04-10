Con la llegada de la temporada calurosa a Puerto Rico, la marca de productos funcionales para mascotas Toy Doggie llegó con una nueva propuesta que integra soluciones enfocadas en seguridad y bienestar animal adaptadas al tiempo de la Isla.

La empresa presentó el “AirTag Skin”, un soporte innovador diseñado, específicamente para mascotas, que aloja el dispositivo de Apple dentro de una estructura sellada y fabricada en silicona de grado alimenticio.

Toy Doggie destacó en comunicado de prensa que este producto surge para respaldar a los guardianes que utilizan el “AirTag“ de Apple como apoyo adicional para ubicar a sus mascotas durante la rutina diaria y como medida preventiva en caso de pérdida,

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El material del “AirTag Skin” fue seleccionado por su resistencia y como una consideración adicional de seguridad ante manipulación accidental por parte de la mascota.

Su desarrollo responde a una necesidad concreta identificada por la marca: Muchas de las alternativas disponibles en el mercado, especialmente las colgantes, pueden generar una experiencia menos cómoda y segura para la mascota al añadir movimiento innecesario sobre el collar y aumentar el riesgo de enganches durante el uso.

Al mismo tiempo, dejan al guardián con una solución más vulnerable a desprendimientos, pérdidas y exposición constante al agua y la humedad, comprometiendo tanto su funcionalidad como su inversión.

El diseño protege el dispositivo contra todo eso, incorpora una tapa adherida al “skin”, pensada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida y además integra el sistema Signature “Glow” de la marca, un detalle distintivo que aporta visibilidad adicional cuando disminuye la luz.

El “AirTag Skin” se coloca específicamente sobre el collar Toy Doggie, manteniendo una integración consistente con las líneas funcionales de la marca. Está disponible en tres colores que combinan con su gama de productos.

Junto al “AirTag Skin”, se introduce el nuevo arnés Aventura sin Límites, desarrollado para responder a otra necesidad clave en el manejo diario: lograr un ajuste más anatómico, seguro y cómodo para la mascota, sin sacrificar control, libertad de movimiento ni resistencia al tiempo. Su sistema de ajuste 360° permite una adaptación más precisa al cuerpo de la mascota.

Su diseño, además, ayuda a evitar el roce en la parte posterior de las patas, una molestia común en arneses que no se adaptan bien a distintas anatomías. Fabricado en un material de alto desempeño, suave al tacto y resistente, soporta agua, sol y uso constante. No retiene humedad, lo que ayuda a prevenir bacterias causantes de malos olores y facilita su limpieza con un paño húmedo, haciendo más fácil la vida del guardián.

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A pesar de su peso ligero, el arnés cuenta con validación estructural documentada para soportar mascotas de alta fuerza y mantener estabilidad bajo tensión. Está disponible en tres tamaños, cubriendo desde tallas pequeñas hasta grandes y extragrandes.

“En Toy Doggie no inventamos el rastreador. Replanteamos cómo lo lleva la mascota. Ese mismo principio guía lo que hacemos como marca. Para nosotros, diseñar no es añadir piezas por estética ni conformarnos con lo que ya existe. Es pensar primero en la mascota, en su seguridad, en su bienestar y en cómo acompañar mejor a quien la cuida dentro del entorno en que vivimos. Ambos productos nacen de esa manera de pensar: no como piezas para llenar espacio, sino como soluciones que responden con responsabilidad, funcionalidad y cuidado a necesidades concretas de protección, manejo y convivencia”, expresó Viviana Rivera, fundadora y diseñadora de Toy Doggie, en declaraciones escritas.

Rivera, quien se certificó como diseñadora de productos para mascotas por el Fashion Institute of Technology de Nueva York, comparte que el nuevo lanzamiento busca seguir cumpliendo con el principio institucional del negocio que fundó en 2012, promover la “confianza en movimiento” desarrollando soluciones funcionales adaptadas a la tenencia responsable de mascotas en Puerto Rico.

Rivera es además la guardiana de Salvatore, el reconocido perro recoge bates de Los Cangrejeros de Santurce y Los Bravos de Cidra, a quien maneja activamente en escenarios deportivos de alta exigencia.