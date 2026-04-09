Los viajeros de todo el mundo se enfrentan a una nueva realidad: aumento de las tasas, menos opciones de vuelo y decisiones difíciles sobre si un viaje merece la pena.

El culpable es la volatilidad de los precios del petróleo y el combustible para aviones, que han subido bruscamente desde que comenzó la guerra en Oriente Medio y los combates cerca del estrecho de Ormuz crearon un punto de estrangulamiento para el suministro mundial de petróleo.

“La volatilidad es la verdadera historia aquí”, dijo Shye Gilad, un ex capitán de aerolínea que ahora enseña en la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown. “Ahora mismo, las aerolíneas intentan hacer apuestas sobre lo que creen que ocurrirá en el futuro”.

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Las aerolíneas están respondiendo con cautela, recortando horarios y ajustando precios de una forma que, según los expertos, se extenderá de forma desigual por todo el mercado, pero que en última instancia afectará a casi todos los tipos de viajeros.

Según los expertos, las aerolíneas de bajo coste y los clientes que confiaban en ellas, preocupados por el precio, son los primeros y más acusados afectados, pero ni siquiera los pasajeros de las cabinas premium se librarán de los precios más altos y los horarios menos convenientes.

Los precios del petróleo han oscilado salvajemente en las últimas semanas, superando brevemente los 119 dólares por barril en un momento dado, y luego desplomándose el miércoles por debajo de los 95 dólares después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio que reabrió brevemente el estrecho de Ormuz. Pero la incertidumbre tras esas oscilaciones se mantiene, especialmente después de que Irán volviera a cerrar la arteria clave para los envíos mundiales de petróleo en respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

“Cuando los precios se mueven rápidamente en ambas direcciones, a las aerolíneas les resulta muy difícil hacer predicciones”, explica Gilad. “Por eso hay un desfase entre los movimientos del mercado del petróleo y lo que los pasajeros ven en los precios de los billetes”.

En otras palabras, incluso cuando bajan los precios del petróleo, los viajeros pueden no ver un alivio inmediato. Las aerolíneas pueden tardar meses, a veces incluso un año, en ajustar tarifas y tasas mientras esperan a que se estabilicen los mercados energéticos.

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“Con este nivel de combustible, es difícil decir que algo sea temporal”, declaró esta semana a la prensa Ed Bastian, Consejero Delegado de Delta Air Lines, después de que la aerolínea con sede en Atlanta subiera sus tarifas de equipaje facturado.

Apretón global, efectos locales

Bastian declaró el miércoles, en el arranque de la temporada de resultados de las aerolíneas estadounidenses, que se espera que el encarecimiento del combustible añada 2,000 millones de dólares en gastos de explotación sólo en el segundo trimestre.

El consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, dijo en un reciente memorándum al personal que si los precios del combustible para aviones se mantienen elevados, supondrán 11,000 millones de dólares adicionales en costes anuales. Eso es más del doble de lo que United ganó en su año más rentable.

“Para tener una perspectiva”, dijo, “en el mejor año de United, ganamos menos de 5,000 millones de dólares”.

Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el precio medio mundial del combustible para aviones subió a 209 dólares por barril la semana pasada, frente a los 99 dólares de finales de febrero, cuando empezó la guerra.

Los viajeros de Estados Unidos a Hong Kong y Nueva Delhi están pagando el precio.

Las compañías aéreas estadounidenses están incorporando los mayores costes operativos a los precios de los billetes y a las tasas adicionales. Delta, United, Southwest Airlines y JetBlue han aumentado sus tasas por equipaje facturado.

United ha ido más allá de los complementos para ajustar los precios en sus cabinas delanteras. La compañía informó la semana pasada de que está aplicando a sus cabinas premium el sistema “pague por lo que quiera”, ya habitual en clase turista, convirtiendo ventajas como la selección anticipada de asiento y los billetes totalmente reembolsables en extras opcionales.

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Cathay Pacific, de Hong Kong, aumentó recientemente los recargos por combustible en aproximadamente un 34% en todas las rutas, mientras que Air India añadió el lunes hasta 280 dólares en tasas a algunos vuelos. Emirates, Lufthansa y KLM también han ajustado sus tasas o tarifas para adaptarse a la volatilidad de los precios.

Reducción de vuelos para reducir costes

Para algunos viajeros, no es sólo el coste, sino la incertidumbre lo que está cambiando su forma de planificar los viajes.

Bill Moorehouse, de 50 años, director de soluciones de un proveedor mundial de servicios empresariales y tecnológicos, viaja habitualmente por trabajo cada cuatro o seis semanas.

“Cuando tienes viajes de negocios y un programa cuidadosamente coordinado, no quieres incógnitas ni interrupciones. Y ahora mismo, parece que es más probable que las cosas vayan mal y desvíen el viaje”, afirma este residente de Cupertino (California).

Por ahora, se queda más cerca de casa.

“Creo que es un buen momento para hacer la limpieza de primavera y reencontrarse con los amigos de la zona”.

Las aerolíneas, por su parte, también están ajustando sus vuelos.

BNP Paribas calcula que las programaciones mundiales para abril se han recortado aproximadamente un 5% en comparación con los planes anteriores. La mayoría de las reducciones se han producido en Oriente Medio, según el banco de inversión mundial, aunque también se han producido recortes menores en Europa, Asia y Norteamérica.

United Airlines está recortando alrededor del 5% de sus vuelos previstos a corto plazo, recortando las rutas menos rentables y suspendiendo temporalmente algunos servicios internacionales en lugar de “quemar dinero” en viajes que no pueden absorber los costes de combustible más caros. El Consejero Delegado de la aerolínea ha declarado que los recortes se centrarán en los vuelos de “ojos rojos” y en las rutas de los días históricamente más flojos para viajar, como los martes, miércoles y sábados.

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Delta está desechando sus planes de añadir más vuelos y plazas este verano, lo que supondrá un 3,5% menos de plazas de las previstas inicialmente.

Planes de viaje trastocados

Estos movimientos demuestran por qué las grandes compañías están mejor posicionadas para capear el alza de los precios del combustible que las compañías de bajo coste, cuyo modelo “sin florituras” les deja menos flexibilidad para absorber costes inesperados. Las grandes aerolíneas pueden recurrir a precios dinámicos, vender más asientos a tarifas más elevadas o intercambiar aviones más grandes en determinadas rutas, lo que les permite reducir vuelos sin perder capacidad total.

“Los viajeros de ocio y los que se preocupan por su presupuesto serán los primeros en notarlo, porque puede marcar la diferencia entre ir o no ir”, dijo Gilad.

Ya ha marcado la diferencia para Anna Del Vecchio. Esta residente en Seattle, de 36 años, ha convertido en una tradición primaveral anual visitar a su familia en Filadelfia antes de volar a París para ver a unos amigos que conoció de adolescente durante unas prácticas de voluntariado.

Los puntos de su tarjeta de crédito suelen cubrir el vuelo de ida y vuelta, pero los precios de los billetes rondan ahora los 1.400 dólares, casi el doble de lo que ha pagado en años anteriores.

“Esta vez no daba ni para el vuelo”, dijo, “así que decidí retrasar el viaje”.

Pero si el billete de avión supera los 1.500 dólares, es posible que no pueda hacer un viaje que no se ha perdido en años.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.