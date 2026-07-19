Comprar una casa es uno de los pasos más importantes en la vida de muchas personas, pero también puede convertirse en una decisión costosa si no se toman las precauciones necesarias.

Especialistas en bienes raíces consultados por Business Insider coincidieron en que muchos compradores, especialmente quienes adquieren su primera vivienda, suelen cometer errores que terminan afectando su bolsillo o provocando arrepentimientos a largo plazo.

Estos son algunos de los más comunes:

Dejarse llevar por una casa “bonita”

Una cocina remodelada o una pintura recién aplicada pueden causar una buena primera impresión, pero los expertos recomiendan mirar más allá de la apariencia.

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Antes de comprar, es importante revisar el estado del techo, la estructura, la plomería, el sistema eléctrico y otros elementos que podrían representar gastos importantes en el futuro.

Pensar que siempre se puede negociar el precio

No todas las propiedades tienen el mismo margen para negociar. En algunos casos el precio ya está ajustado al mercado e incluso puede atraer varias ofertas.

Por eso, hacer una oferta demasiado baja podría hacer que el vendedor simplemente descarte al comprador.

Comprar solo porque es barata

El precio no debería ser el único factor al elegir una vivienda.

La ubicación, la seguridad del vecindario, el acceso a escuelas, hospitales, supermercados y carreteras también pueden influir en el valor de la propiedad y en la calidad de vida.

No pensar en el futuro

Aunque la intención sea quedarse muchos años en una casa, los expertos recuerdan que las circunstancias cambian y, eventualmente, podría surgir la necesidad de venderla.

Por eso recomiendan escoger una propiedad que también tenga buen potencial de reventa.

No inspeccionar la propiedad

Uno de los errores más costosos es omitir una inspección profesional.

Problemas como filtraciones, humedad, daños estructurales o instalaciones eléctricas en mal estado pueden pasar desapercibidos durante una visita y convertirse luego en reparaciones de miles de dólares.

Buscar solo un tipo de casa

Muchos compradores descartan propiedades porque no tienen el estilo que imaginaban.

Sin embargo, los expertos aconsejan mantener la mente abierta, ya que una vivienda con buena ubicación y estructura puede remodelarse con el tiempo para adaptarla a las necesidades de la familia.

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Esperar demasiado

En mercados con alta demanda, esperar demasiado para tomar una decisión puede hacer que otra persona compre la propiedad primero.

Los especialistas recomiendan definir con anticipación cuáles son las características realmente indispensables y actuar cuando una casa cumple con la mayoría de ellas.

Ignorar las dudas

Si una propiedad genera muchas preocupaciones o deja más dudas que entusiasmo, los expertos recomiendan no apresurar la compra.

Adquirir una vivienda es una inversión a largo plazo y, en muchos casos, es preferible seguir buscando antes que arrepentirse después.

Aunque cada compra es diferente, coinciden en que investigar, comparar opciones y asesorarse adecuadamente puede evitar errores que terminen costando mucho más que el precio de la vivienda.