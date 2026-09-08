Quedan pocas horas para que miles de suscriptores de servicios de televisión en vivo por internet puedan solicitar una compensación económica como parte de un acuerdo de $50 millones alcanzado por Disney tras una demanda colectiva presentada en tribunales federales.

La fecha límite para presentar reclamaciones es este martes, 8 de septiembre de 2026, por lo que las personas que entiendan que cumplen con los requisitos todavía tienen oportunidad de someter su solicitud.

¿Quiénes pueden reclamar?

El acuerdo contempla a determinadas personas que fueron suscriptoras de YouTube TV o DirecTV Stream entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2026.

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La demanda, presentada en 2022, cuestionó las prácticas comerciales de Disney relacionadas con la distribución de sus canales y contenido en plataformas de televisión por streaming.

Los demandantes alegaron que Disney aprovechó el peso de programación considerada esencial para estos servicios, particularmente contenido relacionado con ESPN y Hulu, para ejercer influencia sobre el mercado de televisión en vivo por Internet.

Según los reclamos presentados, Disney habría utilizado sus acuerdos con proveedores para presionar la inclusión de sus cadenas en paquetes básicos, lo que habría limitado las alternativas disponibles para los consumidores y contribuido al aumento en los precios de servicios como YouTube TV y DirecTV Stream.

Disney, por su parte, negó las acusaciones y rechazó haber incurrido en conducta ilegal o tener responsabilidad frente a los demandantes.

¿Cómo solicitar el dinero?

Las personas que cumplan con los criterios establecidos pueden presentar una reclamación en línea o mediante correo postal.

Quienes opten por enviarla por correo deberán completar el formulario correspondiente y remitirlo a:

Biddle v. Disney, Settlement AdministratorP.O. Box 4720Portland, OR 97208-4720

La fecha límite para que la reclamación sea presentada es el 8 de septiembre de 2026.

¿Cuánto dinero recibirá cada persona?

Por ahora, no existe una cantidad fija determinada para cada reclamante.

El monto que eventualmente recibirá cada persona dependerá, entre otros factores, de la duración de su suscripción y del número total de reclamaciones que sean aprobadas bajo el acuerdo.

Esto significa que no todos los participantes necesariamente recibirán la misma cantidad.

Los pagos no se distribuirán inmediatamente. El acuerdo todavía está sujeto al proceso de aprobación judicial y la audiencia de aprobación final está pautada para el 14 de enero de 2027.

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Si el acuerdo recibe la aprobación correspondiente, posteriormente comenzará el proceso de distribución del dinero entre los reclamantes elegibles.

Disney también deberá modificar algunas prácticas

Además del fondo de $50 millones, el acuerdo contempla cambios en determinadas prácticas comerciales de Disney durante un período de tres años.

Entre las medidas acordadas figura que Disney deberá considerar propuestas de proveedores de televisión en vivo por streaming que busquen ofrecer paquetes que no incluyan necesariamente todas las cadenas de Disney.

Esto podría abrir la puerta a alternativas que excluyan algunos canales de mayor costo, incluido ESPN, dependiendo de las propuestas y condiciones negociadas con los proveedores.

El caso pone nuevamente bajo el foco el costo de los paquetes de televisión en vivo por internet y el poder que tienen las grandes compañías de contenido sobre las plataformas que distribuyen sus canales.

Para quienes entiendan que forman parte del grupo elegible, este martes es el último día para presentar una reclamación y optar a una parte del acuerdo.