Puerto Rico recibirá ocho visitas de Disney Cruise Line durante el año fiscal 2028, que generarían un impacto económico estimado de $7.2 millones, anunció la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel.

De las ocho visitas, seis serán operaciones de puerto base y dos de tránsito, con los cruceros Disney Destiny, Disney Fantasy y Disney Wish.

La temporada alta de cruceros 2027-2028 marcaría además la primera vez que Disney Cruise Line utilizará a San Juan como puerto base durante los meses de mayor actividad de cruceros en el Caribe.

Según Robles Cancel, el aumento de las operaciones de puerto base representa una oportunidad para ampliar el impacto económico de la industria de cruceros en Puerto Rico.

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Estos pasajeros generan actividad adicional en hoteles, restaurantes, transportación, excursiones y otros negocios relacionados con el turismo, destacó la funcionaria.

11 Fotos Las líneas de cruceros tienen una lista de objetos prohibidos que podrían ser retenidos durante el embarque.

El anuncio se produce luego de un año de gran actividad para el sector de cruceros en Puerto Rico, que cerró el año fiscal con cifras récord en la llegada de pasajeros a los muelles turísticos de la Isla.

Turismo también destacó la llegada de nuevos barcos, la incorporación de Puerto Rico a nuevos itinerarios y la celebración de eventos de la industria, como la conferencia anual de la Florida-Caribbean Cruise Association, que se realizó en la Isla durante dos años consecutivos.

Robles Cancel sostuvo que estas oportunidades buscan fortalecer la posición de Puerto Rico como puerto base y destino líder en el Caribe.

“Cerramos el pasado año fiscal con cifras récord en llegadas de pasajeros a nuestros muelles turísticos, y este anuncio por parte de Disney Cruise Line como socio de la industria reafirma la confianza del sector en la Isla del Encanto como destino de viajes y como puerto estratégico en el Caribe”, expresó.