Atracciones de otro nivel, riqueza cultural y mucha magia. Eso fue lo que reveló Disney Experiences al presentar el plan de expansión más ambicioso en su historia para Walt Disney World Resort en Florida, el cual contará con una serie de nuevas experiencias y desarrollos que transformarán sus cuatro parques temáticos.

Durante el “showcase” de “D23: The Ultimate Disney Fan Event”, la empresa reveló que pronto estrenará Tropical Americas, el nombre de la nueva tierra de Disney’s Animal Kingdom, inspirada en las culturas de México, Centroamérica y Sudamérica. Esta nueva área incluirá El Carrusel de los Animalitos, una atracción familiar sin restricción de altura con animales tallados a mano; Antonio’s Fiesta de Encanto, que contará con el regreso de Stephanie Beatriz, Jessica Darrow y Diane Guerrero en sus voces originales; e Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent, una aventura ambientada en un cenote maya con “Audio-Animatronics” modelados por primera vez a partir de Harrison Ford. En ese mismo parque, la icónica figura del Yeti en “Expedition Everest” también volverá a cobrar vida.

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En el caso de Magic Kingdom, la atracción Carousel of Progress se renovará para la primavera de 2027 con cuatro nuevas décadas y las voces de Jamie Lee Curtis y Bryan Cranston. Por otro lado, Frontierland sumará Piston Peak, una nueva área inspirada en “Cars” que incluirá las atracciones Miss Fritter’s Daredevil Spin-Along y Cars Ridge Run Rally. Además, la compañía reveló nuevos detalles de Villains Land, la cual tendrá una montaña rusa inspirada en Maléfica (“Maleficent”) y un “dark ride” conducido por el Espejo Mágico (“Magic Mirror”), con la participación de Cruella, la Reina Malévola (“Evil Queen”) y el Dr. Facilier.

En cuanto al parque EPCOT, Spaceship Earth tendrá su primera renovación en casi 20 años con un enfoque en la conexión humana, mientras que el pabellón “Imagination” dará la bienvenida a una nueva aventura junto a Figment y Dreamfinder.

Finalmente, en Disney’s Hollywood Studios, la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run se conectará con el videojuego “Fortnite” en una colaboración con Epic Games, disponible a partir del 16 de agosto de 2026. También avanza el desarrollo de Monstropolis, la nueva tierra que abrirá en 2027 con el espectáculo “Welcome to Monstropolis”, los restaurantes Archie’s Scare Pig Pizza y Harryhausen’s, y la tienda Scareporium.