Fue una de las mayores heridas profesionales de Walt Disney, una que lo acompañó hasta su muerte en 1966, a los 65 años, pero que también le significó uno de los más importantes aprendizajes de su carrera.

En 1927, el entonces emergente animador y su también legendario socio Ub Iwerks crearon un personaje animado que protagonizó una serie de exitosos cortos para cine, que fueron producidos por Winkler Pictures y distribuidos por Universal.

No, no se trata del ratón Mickey, sino de un conejo llamado Oswald, que al poco tiempo fue arrebatado de las manos (y mesas de trabajo) de sus creadores.

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Por décadas, Disney el artista y también la compañía lamentaron no tener los derechos de aquella creación anterior al surgimiento del gigante del entretenimiento y que recuperaron recién en 2006.

Ahora, gracias al cineasta Jon Favreau (“Iron Man”), el personaje protagoniza su primera ficción para el estudio, una miniserie de tres episodios que debutará en la plataforma Disney+ en febrero de 2027.

Pero entre esos cortos y esta miniserie hay una trastienda larga, atractiva y fascinante.

Un total de 27 exitosos cortos de Oswald alcanzó a realizar Disney antes de que los productores demandaran recortes presupuestarios a la serie y, en una movida que Disney nunca olvidó, fuera despedido y arrebatado de su equipo, que emigró a realizar los cortos ahora para el animador Walter Lantz, el mismo que más tarde crearía al Pájaro Loco.

Bajo este nuevo liderazgo se realizarían 142 cortos del personaje (que además aparecería en otras 50 producciones de Lantz).

Ub Iwerks se mantuvo con Disney y ambos crearían a Mickey en 1928.

La serie de Oswald dejó de existir en 1938 y después el conejo hizo algunos cameos en series del Pájaro Loco.

Como propiedad de Lantz, su última aparición fue en 1952, para un comercial del fabricante de bujías Autolite.

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Una larga negociación

El regreso de Oswald a Disney fue casi fortuito.

A comienzos de 2006, el canal estadounidense NBC quería fichar al relator deportivo Al Michaels, entonces rostro de ABC y ESPN, canales de propiedad de Disney.

Fue en esa negociación que el entonces CEO Bob Iger pidió a cambio recuperar a Oswald, que en esos años era propiedad de Universal, estudio al que Walter Lantz entregó los derechos del personaje tras su retiro en 1985.

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Desde el regreso de Oswald a Disney, su figura suele estar en ropa y juguetes a la venta en los parques temáticos.

También ha aparecido en el videojuego Epic Mickey y ha tenido cameos en producciones como el corto nominado al Oscar “Get a horse¡” (2013) y las películas “Big Hero 6” (2014) y “Zootopia” (2016).

La miniserie “Oswald” es su primer protagónico para el estudio.

Durante la presentación de la producción, en la pasada edición de la convención D23, Jon Favreau dijo: “Estoy tan emocionado y fue muy divertido también. He estado trabajando en esto durante 10 años y finalmente tenerlo aquí y mostrarlo a la audiencia, verlos reaccionar con este personaje que pensábamos estaba perdido en la oscuridad desde que Walt Disney perdió sus derechos y empezó a crear a Mickey Mouse, fue increíble”.

Combinando actores de carne y hueso y animación a cargo del español Sergio Pablos, de larga historia con Disney, “Oswald” cuenta la historia del conejo, que tras haber permanecido encerrado durante años, es liberado por un terremoto e intenta adaptarse al mundo moderno con la ayuda de un grupo de niños.

En el elenco figuran Amy Sedaris, Kathryn Hahn y Steve Martin, entre otros.