Disney presentó el martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de la administración de Donald Trump, alegando una violación de sus derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda se presenta después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, defendiera recientemente las acciones de la agencia contra ABC y señalara que las emisoras tienen el deber de “operar en el interés público” y que la FCC simplemente intenta restablecer ese estándar.

Carr ha dicho que el país debería contar con “un medio de comunicación confiable y respetado, y no estamos ahí”.

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ABC había acusado a la agencia de intentar descaradamente coartar su libertad de expresión protegida constitucionalmente y, por extensión, la de todos los medios de comunicación del país. La cadena hizo esos señalamientos en julio, en su más reciente presentación ante la agencia, en la que expresó formalmente su oposición a la revisión anticipada, iniciada en abril, de ocho licencias de estaciones locales de ABC mucho antes de que estas expiraran.

El presidente Donald Trump ha pedido repetidamente que el presentador nocturno Jimmy Kimmel sea despedido. Cuando la FCC inició en abril la revisión anticipada de las licencias de ABC, esto ocurrió en medio de una disputa con Kimmel por un comentario que ofendió a Trump. La agencia citó las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía.

Se enviaron mensajes a la FCC y a ABC en busca de comentarios.