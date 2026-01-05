El nombre de Jimmy Kimmel se convirtió en tendencia durante la reciente entrega de los Critics Choice Awards, no solo por llevarse el reconocimiento a Mejor programa de entrevistas, sino por el mensaje que envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras convertirse en el ganador de su categoría, el conductor subió al escenario y, con el humor ácido que lo caracteriza, agradeció a su público y la crítica por el reconocimiento.

Sin embargo, sus palabras se tornaron un poco más políticas cuando mencionó al actual mandatario estadounidense, a quien también le dedicó su triunfo:

“A nuestro presidente, Donald ‘Jennifer’ Trump, sin usted probablemente nos habríamos ido a casa con las manos vacías”, dijo entre las risas de los asistentes.

El comediante, quien se ha consolidado como uno de los más grandes detractores de Trump, continuó con un tono sarcástico:

“Gracias señor presidente por todas las cosas ridículas que hace cada día. Han sido un par de semanas intentas y no puedo esperar a mañana para hablar de ellas”, agregó.

Las palabras de Kimmel adquirieron un peso particular luego de la cancelación que vivió en septiembre pasado, cuando, el mismo programa que le valió su estatuilla, fue sacado de la señal de ABC por los comentarios que hizo de la muerte de Charlie Kirk.

Tras conocerse la decisión, el presidente Trump celebró la suspensión del programa con la frase: “Excelente noticia para EU”, escribió en sus redes.