El presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel está de luto por la muerte de uno de sus amigos más antiguos: el director musical de su programa, Cleto Escobedo III.

Kimmel anunció la muerte de Escobedo el martes en Instagram, diciendo que “decir que estamos destrozados es quedarse corto”. Escobedo tenía 59 años.

Escobedo y Kimmel se conocieron de niños en Las Vegas, donde crecieron una frente a la otra.

“Nos conocimos un día en la calle, había algunos niños por ahí, y él y yo nos hicimos muy buenos amigos, teníamos un sentido del humor parecido. Simplemente nos hicimos compañeros y hemos sido amigos desde entonces”, dijo Escobedo en una entrevista de 2022 para el archivo oral de Texas Tech University, revelando que él y Kimmel eran grandes fans de David Letterman cuando eran niños.

Escobedo se convirtió en músico profesional, especializado en saxofón, y realizó giras con Phillip Bailey de Earth, Wind and Fire y Paula Abdul. Grabó con Marc Anthony, Tom Scott y Take Six. Cuando Kimmel consiguió su propio programa nocturno en ABC en 2003, presionó para que Escobedo dirigiera la banda del programa “Jimmy Kimmel Live!”.

“Claro que quería músicos excelentes, pero también quería a alguien con quien tuviera química”, dijo Kimmel a WABC en 2015. “Y no hay nadie en mi vida con quien tenga mejor química que él”.

En 2016, en el cumpleaños 50 de Escobedo, Kimmel le dedicó un segmento, recordando travesuras con un rifle de aire comprimido o mostrando los glúteos a la gente desde la parte trasera del auto de su madre.

“Cleto tenía una bicicleta con un sidecar. Lo llamábamos el ‘side hack’. Me subía al sidecar y Cleto me llevaba directo a los botes de basura y a los arbustos”, recordó Kimmel.

La noticia de la muerte de Escobedo se da después de que el episodio del jueves de “Jimmy Kimmel Live!” fuera cancelado abruptamente. David Duchovny, Joe Keery y Madison Beer estaban programados como invitados. La fecha y causa de la muerte de Escobedo no se conocían de inmediato.

El padre de Escobedo también forma parte de la banda de Kimmel y toca saxofones tenor y alto. En enero de 2022, el dúo padre-hijo celebró casi dos décadas de presentaciones juntos en pantalla.

“Jimmy me preguntó: ‘¿A quién vamos a poner en la banda?’ Yo dije: ‘A mis chicos de siempre’, y él conocía a mis chicos porque venía a vernos antes de ser famoso, solo para apoyarme. Lo invitaba a los shows, y si no tenía nada que hacer, venía a vernos, así que conocía a mis chicos”, contó Escobedo en la entrevista de 2022. “Luego él dijo: ‘Oye, ¿y tu papá? ¿No sería genial?’ Yo respondí: ‘Eso sería increíble’”.

En la misma entrevista, Escobedo dijo que el trabajo como director de la banda tenía un beneficio importante: tiempo en familia.

“Girar y todas esas cosas es divertido, pero es más un juego para jóvenes. Además, estar de gira no es muy compatible con la vida familiar. Con los años he aprendido lo difícil que es, dejar a tus hijos tanto tiempo. A veces son bebés; vuelves y ya están hablando, es como: ‘¿Qué?’”, dijo.

Entre los sobrevivientes de Escobedo se encuentran su esposa Lori y sus dos hijos.

“El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos jamás imaginó que se haría realidad. Atesoren a sus amigos y por favor mantengan a la esposa, hijos y padres de Cleto en sus oraciones”, escribió Kimmel.