El Departamento de Hacienda ya estableció los periodos de ventas libres del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para la compra de uniformes y materiales escolares correspondientes al calendario escolar 2026-2027.

El primer periodo arrancará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 17 de julio de 2026, y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del sábado, 18 de julio de 2026.

Mientras, el segundo periodo comenzará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 8 de enero de 2027, y finalizará a las 11:59 p.m. del sábado, 9 de enero de 2027.

Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.

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También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.

Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.

Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.

Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular de Rentas Internas 26-11.

Materiales escolares

  • Carpetas
  • Bulto escolar
  • Calculadora
  • Cinta adhesiva
  • Tiza
  • Compás
  • Crayolas
  • Gomas de borrar
  • Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila
  • Pega, adhesivo y adhesivo en barra
  • Marcadores, incluyendo los fluorescentes
  • Tarjetas de afiche (“index cards”)
  • Cajas para almacenar las tarjetas de afiche
  • Loncheras
  • Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción
  • Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares
  • Sacapuntas
  • Lápices
  • Bolígrafos
  • Transportadores (“protractors”)
  • Reglas
  • Tijeras

Materiales escolares de arte, música e instructivos

  • Barro y esmaltes
  • Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite
  • Brochas para trabajo de arte
  • Libretas de dibujo y de bosquejos
  • Acuarelas
  • Instrumentos musicales
  • Mapas y globo terráqueo de referencia