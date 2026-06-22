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El Departamento de Hacienda ya estableció los periodos de ventas libres del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para la compra de uniformes y materiales escolares correspondientes al calendario escolar 2026-2027.
El primer periodo arrancará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 17 de julio de 2026, y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del sábado, 18 de julio de 2026.
Mientras, el segundo periodo comenzará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 8 de enero de 2027, y finalizará a las 11:59 p.m. del sábado, 9 de enero de 2027.
Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.
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También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.
Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.
Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.
Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular de Rentas Internas 26-11.
Materiales escolares
- Carpetas
- Bulto escolar
- Calculadora
- Cinta adhesiva
- Tiza
- Compás
- Crayolas
- Gomas de borrar
- Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila
- Pega, adhesivo y adhesivo en barra
- Marcadores, incluyendo los fluorescentes
- Tarjetas de afiche (“index cards”)
- Cajas para almacenar las tarjetas de afiche
- Loncheras
- Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción
- Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares
- Sacapuntas
- Lápices
- Bolígrafos
- Transportadores (“protractors”)
- Reglas
- Tijeras
Materiales escolares de arte, música e instructivos
- Barro y esmaltes
- Pinturas, incluyendo acrílicas, de témpera y de aceite
- Brochas para trabajo de arte
- Libretas de dibujo y de bosquejos
- Acuarelas
- Instrumentos musicales
- Mapas y globo terráqueo de referencia