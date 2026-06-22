El Departamento de Hacienda ya estableció los periodos de ventas libres del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para la compra de uniformes y materiales escolares correspondientes al calendario escolar 2026-2027.

El primer periodo arrancará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 17 de julio de 2026, y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del sábado, 18 de julio de 2026.

Mientras, el segundo periodo comenzará a las 12:00 de la medianoche del viernes, 8 de enero de 2027, y finalizará a las 11:59 p.m. del sábado, 9 de enero de 2027.

Durante estos días, los padres y tutores podrán aprovechar para comprar carpetas, bultos escolares, calculadoras, crayolas, loncheras, marcadores y otros materiales escolares sin pagar el impuesto.

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También se incluyen artículos de música, arte e instructivos, así como medios de almacenamiento de computadora como memorias flash y CDs.

Las compras bajo planes a plazo, vales, tarjetas de regalo o por internet también califican siempre que se entreguen dentro del periodo exento.

Los libros impresos y digitales siguen exentos del IVU todo el año.

Para más información, los interesados pueden consultar la Carta Circular de Rentas Internas 26-11.

Materiales escolares

Carpetas

Bulto escolar

Calculadora

Cinta adhesiva

Tiza

Compás

Crayolas

Gomas de borrar

Cartapacios, acordeones, expansibles, plásticos y sobres manila

Pega, adhesivo y adhesivo en barra

Marcadores, incluyendo los fluorescentes

Tarjetas de afiche (“index cards”)

Cajas para almacenar las tarjetas de afiche

Loncheras

Papel suelto, papel con líneas para libreta de argollas, papel para copias, papel cuadriculado, papel de calcar, papel manila, papel de color, cartulina y papel de construcción

Cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares

Sacapuntas

Lápices

Bolígrafos

Transportadores (“protractors”)

Reglas

Tijeras

Materiales escolares de arte, música e instructivos