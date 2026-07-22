La ceniza de los grandes incendios forestales que arden en Canadá puede que ya haya llegado a la Isla.

El catedrático asociado del Departamento de Microbiología, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor Benjamín Bolaños, quien dirige estaciones de monitoreo de la calidad del aire y emite reportes diarios de alérgenos, identificó que desde la media noche de este miércoles se registran cenizas de fuegos forestales. De inmediato, las asoció con los fuegos forestales de Canadá.

“Nuestro laboratorio confirma lo que se anticipaba: la llegada de las cenizas de los incendios forestales de Canadá a Puerto Rico. Aquí vemos las fotografías al microscopio de las laminillas de San Juan y de Caguas con la presencia de cenizas en horas de la madrugada en las dos estaciones. Se exhorta a no exponerse a la inhalación de estas partículas”, escribió en Facebook.

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En entrevista con Primera Hora, el doctor expuso que, “definitivamente, estamos viendo cenizas. Lo vemos en San Juan y Caguas. Así que es algo que está ocurriendo en gran parte de Puerto Rico”.

La bruma que se registra también la asoció a la presencia de esta ceniza en el ambiente.

Lo que más destacó Bolaños fue el efecto que pueden tener estas cenizas para las personas alérgicas o con problemas respiratorios.

Informó que, “obviamente, es un particulado que no queremos respirar. Es pequeño, casi del tamaño de las esporas de hongo, puede tener sustancias tóxicas que no debemos estar respirando”.

“Es irritante, probablemente inflamatorio, puede causar problemas respiratorios, daña la calidad del aire”, añadió.

Sin embargo, no hay certeza de que la ceniza registrada llegue desde Canadá.

La meteoróloga Marangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) en San Juan, explicó que “a realidad es que tenemos particulado del polvo del Sahara. También tenemos el aspecto de que sí hemos tenido incendios forestales en Puerto Rico. De ahí a categorizar que esas partículas son de los incendios de Canadá se necesita una instrumentación bien específica, que nosotros no tenemos”.

Bolaños indicó que asoció las cenizas con los fuegos de Canadá, ya que el coordinador de avisos de Meteorología, Ernesto Morales, había anticipado la llegada de estas cenizas a Puerto Rico.

Pero, Marrero explicó que la proyección informada era que la ceniza se quedaría “en los niveles de medios a altos” de la atmósfera.

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“A nivel de la superficie, son incendios forestales locales más particulado del polvo desierto del Sahara” lo que pudiese afectar, precisó la experta.

Tras la diferencia sobre dónde llega la ceniza, el doctor Bolaños emitió una aclaración pública.

“Aunque se confirma la presencia de cenizas que están afectando la calidad del aire en Puerto Rico, el origen de estas cenizas que estamos viendo en las laminillas de Caguas no lo podemos establecer y en forma precipitada, las atribuimos a los incendios forestales de Canadá. Sin embargo, luego de hablar con el NWS, me indican que lo más probable es que sean cenizas de origen local de fuegos de pastizales que por sequía están ocurriendo en todo Puerto Rico. Mis disculpas por haberme precipitado al atribuirlos a Canadá. De todas maneras, el efecto nocivo de estas cenizas en el sistema respiratorio se mantiene”, dijo.

Sin importar la procedencia, lo que más destaca de esta presencia de cenizas en el medio ambiente es que las personas alérgicas y con problemas respiratorios deben tomar precauciones para evitar complicaciones de salud asociadas a la presencia de cenizas en el ambiente.