“Incendio, viento y bruma marcan el tiempo hoy”.

Así lo especificó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan este viernes, al precisar cómo estarán las condiciones del tiempo. Es que se registra riesgo elevado de incendios, vientos y particulado de polvo del desierto del Sahara.

Estas condiciones prevalecerían, dejando un tiempo caluroso, hasta la tarde del domingo, cuando se prevé que pase por la región una onda tropical que ocasione lluvia sobre la Isla.

Sobre los incendios, el informe de Meteorología precisa que las condiciones están propicias para generarse fuegos forestales, ya que los vientos están a 15 millas por hora y con ráfagas de hasta 30 millas por hora, mientras la humedad está en aproximadamente un 55%.

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Las áreas con peligro de fuegos forestales están en toda la costa de Puerto Rico, la mitad este y algunos municipios del centro, como Orocovis. El horario de mayor peligro es entre 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

“El riesgo de incendios forestales puede aumentar rápidamente cuando persisten las condiciones secas. Incluso una pequeña chispa durante actividades cotidianas al aire libre puede encender la vegetación seca y provocar un incendio de rápida propagación. Todos podemos ayudar a reducir este riesgo tomando precauciones adicionales con cualquier actividad que pueda producir una llama o una chispa y siguiendo las recomendaciones de seguridad contra incendios”, se informó.

Se detalló que se esperan condiciones de incendio elevadas a críticas por todo el fin de semana.

Entretanto, las condiciones ventosas persistirán hasta la próxima semana.

Se informó que estos vientos que se auguran, de alrededor de 15 millas por hora con ráfagas de hasta 30 millas por hora, pudiesen ocasionar que “objetos sin asegurarse puedan dañarse”.

En cuanto al polvo del Sahara, se precisó que registrará una presencia de moderada a alta. El pico del pulso será hoy y se espera que disminuya gradualmente durante el fin de semana.

Este polvo afecta a las personas con condiciones pulmonares y alérgicas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que estén en los bajos 90 grados Fahrenheit. Sin embargo, el índice de calor proyectado ronda los 100 a 106 grados.

Por otro lado, el próximo periodo de lluvia se espera “para la tarde y la noche del domingo, (cuando) la humedad asociada a la próxima onda tropical aumentará gradualmente en la región, permitiendo que los valores de agua precipitable se recuperen hasta niveles cercanos a lo normal”.

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También se augura una vaguada en los niveles superiores, la cual, unida a la onda, “podría favorecer un ligero incremento en la actividad de chubascos. No se prevé convección organizada, por lo que el riesgo de inundaciones y rayos se mantendrá bajo”, se informó.

Esta lluvia es necesaria para aliviar las condiciones de sequía que afectan a Puerto Rico, principalmente en la zona sur y este.

Por otro lado, Meteorología activó una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, debido a los vientos de entre 15 a 25 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos, así como oleaje de hasta siete pies. Estará en vigor hasta la medianoche.

El peligro de corrientes marinas para todas las playas es moderado. Se recomendó a los bañistas ejercer precaución, ya que estas corrientes pueden arrastrar hasta el mejor de los nadadores hacia mar afuera, lo que aumenta el peligro de ahogamiento.