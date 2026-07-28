El calor peligroso continuará este martes en gran parte de Puerto Rico, a pesar de que en horas de la tarde también podrían registrarse aguaceros y tormentas eléctricas.

Ante ese panorama, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para 61 municipios.

Según explicó la agencia, los índices de calor podrían superar los 106 grados Fahrenheit (°F) entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Los municipios bajo advertencia son: Añasco, Aguas Buenas, Aguada, Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Cidra, Comerío, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guánica, Guayanilla, Guayama, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Salinas, San Germán, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Yabucoa y Yauco.

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“Hoy se espera calor peligroso y tormentas eléctricas fuertes. Una advertencia de calor permanece en efecto para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses...Manténgase hidratado, limite el tiempo bajo el sol y busque refugio si se acercan tronadas”, recomendó el SNM.

Jul/28

🌡️ ES: Advertencia de Calor en PR e USVI. ⛈️ Tormentas esta tarde: rayos, viento fuerte, lluvia intensa e inundaciones localizadas. #PRwx #USVIwx



🌡️ EN: Heat Advisory for PR & USVI. ⛈️ PM storms may bring lightning, strong winds, heavy rain & localized flooding. pic.twitter.com/OJ1HrnztO9 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 28, 2026

Además del intenso calor, el pronóstico anticipa el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en el oeste de Puerto Rico durante horas de la tarde.

“Las tronadas podrían producir rayos frecuentes, ráfagas de viento fuertes, lluvias intensas e inundaciones localizadas”, apuntó el SNM.

Ante las condiciones del tiempo, se recomienda a los conductores ejercer precaución en las carreteras, especialmente en las zonas donde se registren lluvias intensas o inundaciones repentinas.