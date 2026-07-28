El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que este martes continuará el patrón de calor peligroso en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, mientras que durante la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas que podrían ser fuertes, principalmente en el interior y oeste de la isla.

Según el SNM, aunque la humedad asociada a una onda tropical permaneció sobre la región durante la noche, las condiciones en niveles medios de la atmósfera limitaron la formación de lluvias generalizadas. No obstante, la humedad disponible seguirá favoreciendo el desarrollo de actividad de lluvia durante el día.

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La agencia mantiene una advertencia de calor vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas, donde los índices de calor podrían alcanzar niveles peligrosos, especialmente en áreas que reciban poca o ninguna lluvia.

Durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros sobre las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico. Sin embargo, será en horas de la tarde cuando el calentamiento diurno, la brisa marina y los efectos del terreno favorezcan el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el interior y el oeste de la isla.

El SNM indicó que existe una probabilidad entre moderada y alta de que algunas tormentas sean fuertes y produzcan lluvias torrenciales, frecuentes descargas eléctricas, ráfagas de viento e incluso granizo pequeño, en un patrón similar al observado el lunes.

Ante este escenario, la agencia alertó sobre un riesgo elevado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, además de la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas en aquellas zonas donde las tormentas se mantengan por un periodo prolongado.

El organismo exhortó a residentes y visitantes a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, ya que podrían emitirse advertencias adicionales durante el transcurso del día.

Polvo del Sahara llegará a partir del miércoles

De cara al miércoles, el Servicio Nacional de Meteorología anticipa que la humedad asociada a la onda tropical comenzará a alejarse de la región, mientras una masa de aire más seca acompañada de polvo del Sahara se moverá sobre el noreste del Caribe.

Aun así, persistirá suficiente humedad para favorecer algunos aguaceros y tronadas aisladas durante las tardes, principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico.

El SNM agregó que el calor continuará afectando las zonas costeras y urbanas durante el resto de la semana, mientras la llegada del polvo del Sahara provocará cielos más brumosos y reducirá gradualmente la cobertura de lluvias a partir del jueves.