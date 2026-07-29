El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan elevó este miércoles la advertencia de calor a un aviso de calor extremo, el primero emitido desde el 1 de octubre de 2025.

Según el meteorólogo Emanuel Rodríguez, han transcurrido 300 días desde la última vez que se activó este nivel de alerta en Puerto Rico.

Índices de calor registrados al mediodía de este miércoles, 29 de julio de 2026. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Los pueblos bajo este aviso de calor extremo son:

Luquillo

Las Piedras

Toa Alta

Barceloneta

Trujillo Alto

Florida

Loíza

Arecibo

Aguadilla

Yabucoa

Peñuelas

Canóvanas

Vega Alta

Aguada

Hormigueros

Dorado

San Juan

Fajardo

Arroyo

San Lorenzo

Naguabo

Salinas

Manatí

Moca

Guánica

Guayanilla

Rincón

Lajas

Vega Baja

Añasco

Juana Díaz

Santa Isabel

Cataño

Maunabo

Carolina

Cabo Rojo

Cidra

Gurabo

Mayagüez

Isabela

San Germán

Juncos

Comerío

Quebradillas

Ceiba

Guaynabo

Hatillo

Humacao

Río Grande

Yauco

Toa Baja

Camuy

Cayey

Aguas Buenas

Caguas

Bayamón

Patillas

Ponce

Guayama

¿Qué significa un aviso de calor extremo?

Un aviso de calor extremo se emite cuando el calor alcanza niveles peligrosos para la salud, según el Servicio Nacional de Meteorología.

“Evite realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor del día. Si tiene que permanecer en el exterior, asegúrese de beber abundante agua y tomar descansos frecuentes en la sombra. Permanezca en un lugar con aire acondicionado tanto como sea posible, incluso durante la noche. Además, verifique el bienestar de sus familiares y vecinos”, exhorta la agencia.

Además, el calor de este miércoles igualó el récord de temperatura máxima para la fecha en San Juan. El termómetro alcanzó los 93 grados Fahrenheit, empatando la marca establecida en 2013.