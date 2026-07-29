¡Aprieta el sofocón! Emiten aviso de calor extremo para casi todo Puerto Rico
Es la primera vez desde octubre de 2025 que el Servicio Nacional de Meteorología activa este nivel de alerta.
PUBLICIDAD
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan elevó este miércoles la advertencia de calor a un aviso de calor extremo, el primero emitido desde el 1 de octubre de 2025.
Según el meteorólogo Emanuel Rodríguez, han transcurrido 300 días desde la última vez que se activó este nivel de alerta en Puerto Rico.
Los pueblos bajo este aviso de calor extremo son:
- Luquillo
- Las Piedras
- Toa Alta
- Barceloneta
- Trujillo Alto
- Florida
- Loíza
- Arecibo
- Aguadilla
- Yabucoa
- Peñuelas
- Canóvanas
- Vega Alta
- Aguada
- Hormigueros
- Dorado
- San Juan
- Fajardo
- Arroyo
- San Lorenzo
- Naguabo
- Salinas
- Manatí
- Moca
- Guánica
- Guayanilla
- Rincón
- Lajas
- Vega Baja
- Añasco
- Juana Díaz
- Santa Isabel
- Cataño
- Maunabo
- Carolina
- Cabo Rojo
- Cidra
- Gurabo
- Mayagüez
- Isabela
- San Germán
- Juncos
- Comerío
- Quebradillas
- Ceiba
- Guaynabo
- Hatillo
- Humacao
- Río Grande
- Yauco
- Toa Baja
- Camuy
- Cayey
- Aguas Buenas
- Caguas
- Bayamón
- Patillas
- Ponce
- Guayama
¿Qué significa un aviso de calor extremo?
Un aviso de calor extremo se emite cuando el calor alcanza niveles peligrosos para la salud, según el Servicio Nacional de Meteorología.
“Evite realizar actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor del día. Si tiene que permanecer en el exterior, asegúrese de beber abundante agua y tomar descansos frecuentes en la sombra. Permanezca en un lugar con aire acondicionado tanto como sea posible, incluso durante la noche. Además, verifique el bienestar de sus familiares y vecinos”, exhorta la agencia.
Relacionadas
Además, el calor de este miércoles igualó el récord de temperatura máxima para la fecha en San Juan. El termómetro alcanzó los 93 grados Fahrenheit, empatando la marca establecida en 2013.