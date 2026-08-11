La onda tropical que vigila el Centro Nacional de Huracanes en el Atlántico central registró un aumento en su probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, según la actualización emitida este martes a las 2:00 p.m.

La agencia elevó de 30% a 40% la probabilidad de que el sistema se desarrolle durante las próximas 48 horas, mientras mantiene en 70% la posibilidad de desarrollo durante los próximos siete días.

El sistema produce actualmente aguaceros y tronadas desorganizados y se encuentra a unas 550 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde.

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Las condiciones ambientales serían cada vez más favorables para su desarrollo durante los próximos días y, según el pronóstico, probablemente se forme una depresión tropical durante la segunda mitad de esta semana, mientras el sistema se mueve hacia el oeste y oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

Esta mañana, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que aún es demasiado pronto para determinar si este sistema tendrá algún impacto en Puerto Rico.