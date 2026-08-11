Una onda tropical se mueve este martes por el noreste del Caribe y aumentará la cantidad de humedad en la región, lo que traerá más aguaceros y tronadas durante el día, según informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Se espera que hoy sea el día con mayor potencial de lluvia y tronadas debido a la combinación de humedad, el calentamiento diurno, la brisa marina y los efectos del terreno montañoso.

Aunque la onda tropical traerá más nubes, el calor continuará azotando este martes, particularmente en lugares donde haya períodos más prolongados de sol. ( Servicio Nacional de Meteorología )

Según el pronóstico, los aguaceros comenzarán a aumentar principalmente sobre el este de Puerto Rico, para luego desarrollarse durante la tarde sobre el interior y oeste de la isla.

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“Las inundaciones serán la principal preocupación, con riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos, y algunas inundaciones repentinas aisladas”, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología.

Los meteorólogos han reiterado que Puerto Rico necesita recibir una cantidad considerable de lluvia para aliviar la sequía que afecta actualmente al 78.94% de la isla.

Mapa del Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 6 de agosto de 2026. ( Suministrada )

Aunque la onda tropical traerá más nubes, el calor continuará azotando este martes, particularmente en lugares donde haya períodos más prolongados de sol.

La humedad remanente de la onda tropical podría provocar algunos aguaceros mañana, miércoles. Luego, aire seco del Sahara entrará a la región.

Otra onda tropical se acercaría a las Antillas Menores hacia finales del jueves, pero permanecería al este de la región.