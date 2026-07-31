El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que las condiciones del tiempo se tornarán más inestables en Puerto Rico durante los próximos días, con un aumento en la actividad de lluvia y tormentas eléctricas que podría provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, especialmente entre el sábado y el domingo.

Según el SNM, una perturbación en los vientos alisios continúa desplazándose sobre la región, transportando humedad hacia la Isla. Durante la madrugada ya se registraron aguaceros sobre el norte, el interior este y el sureste de Puerto Rico, así como en las islas de St. Thomas y St. John. En algunos sectores de Puerto Rico se acumularon entre un cuarto y poco más de media pulgada de lluvia desde la medianoche.

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La agencia explicó que la mayor parte del polvo del Sahara ya se ha desplazado hacia el oeste sobre el Pasaje de la Mona, por lo que las concentraciones disminuirán durante los próximos días. No obstante, se espera que vuelvan a aumentar a partir de la noche del domingo.

Para este viernes, la combinación de la humedad disponible y una baja presión en los niveles altos de la atmósfera, localizada al suroeste de Puerto Rico, favorecerá aguaceros pasajeros sobre las zonas expuestas al viento durante la mañana.

En la tarde, el calentamiento diurno, la brisa marina y el efecto del relieve montañoso propiciarán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas sobre el interior y el oeste de Puerto Rico, donde existe riesgo de inundaciones. El SNM también advirtió sobre la posibilidad de lluvias en el área metropolitana de San Juan debido al llamado “El Yunque streamer”, un patrón que puede transportar aguaceros desde la Sierra de Luquillo hacia el norte de la isla cuando predominan vientos del este-sureste.

Las condiciones podrían mejorar ligeramente entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Sin embargo, el panorama volverá a cambiar con la llegada de una débil onda tropical.

De acuerdo con el pronóstico, a partir del sábado aumentará nuevamente la humedad sobre la región, favoreciendo una mayor cobertura de aguaceros y tormentas eléctricas. El riesgo de inundaciones se concentrará en el este, el interior, el oeste y el noroeste de Puerto Rico, aunque la intensidad de las lluvias dependerá de la cantidad de nubosidad en niveles altos de la atmósfera.

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El SNM indicó que la humedad asociada a la onda tropical permanecerá sobre la región durante el domingo, mientras la baja presión continuará al oeste de Puerto Rico. Como resultado, persistirá el potencial de aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde, con riesgo de inundaciones en el interior, el oeste, el noroeste y sectores ubicados a sotavento de El Yunque.

Además de la lluvia, el calor continuará siendo un factor importante. El Servicio Nacional de Meteorología anticipó que los índices de calor alcanzarán o superarán los 100 grados Fahrenheit durante las horas de la mañana y la tarde en las zonas urbanas y costeras, aunque los aguaceros podrían ofrecer alivio temporal en algunas áreas.