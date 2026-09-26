Bajo advertencia de calor todo Puerto Rico
Este es el horario en el que sentirás las condiciones.
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Una advertencia de calor fue emitida para este sábado por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan.
Bajo estas condiciones, se pueden esperar índices de calor o la sensación que tiene el humano en torno a las temperaturas y humedad disponibles de entre 102 a 111 grados Fahrenheit.
Esta advertencia, incluye a todos los municipios de la isla grande, así como a Vieques y Culebra. Estará en vigor de 9:00 a.m.a 4:00 p.m.
📅 Sat, Sep 26, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 26, 2026
🌡️⚠️ Heat Advisory | Advertencia de Calor
📍 Puerto Rico & U.S. Virgin Islands
⏰ Sat Sep 26, 4:00 PM AST | sáb, 26 sept, 4:00 p. m. AST
Stay hydrated and limit strenuous outdoor activity. | Manténgase hidratado y limite la actividad física#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/5CPEVWGamy
“Las condiciones calurosas pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Manténgase hidratado, limite la actividad física intensa al aire libre y tome descansos frecuentes a la sombra o en lugares con aire acondicionado”, recomendó Meteorología.