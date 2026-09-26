Una advertencia de calor fue emitida para este sábado por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan.

Bajo estas condiciones, se pueden esperar índices de calor o la sensación que tiene el humano en torno a las temperaturas y humedad disponibles de entre 102 a 111 grados Fahrenheit.

Esta advertencia, incluye a todos los municipios de la isla grande, así como a Vieques y Culebra. Estará en vigor de 9:00 a.m.a 4:00 p.m.

“Las condiciones calurosas pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Manténgase hidratado, limite la actividad física intensa al aire libre y tome descansos frecuentes a la sombra o en lugares con aire acondicionado”, recomendó Meteorología.

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