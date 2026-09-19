Una advertencia de calor fue emitida este sábado por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan para todo Puerto Rico.

El horario en que estará vigente esta advertencia es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

“La mayoría de las personas sensibles al calor pueden verse afectadas; manténgase hidratado, tome descansos frecuentes y limite la actividad física intensa durante las horas de más calor”, alertó Meteorología.

📅 Sat, Sep 19, 2026



⚠️ Heat never really left, but higher heat risk is back today. Heat Advisory 10 AM–5 PM AST for much of PR, Culebra, Vieques & USVI.



⚠️ El calor no se fue del todo; hoy aumenta el riesgo. Advertencia 10 AM–5 PM AST.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/HQLJI4RcYq — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2026

Bajo una advertencia de calor, se espera que el índice de calor fluctúe entre 102 a 111 grados Fahrenheit. Pero, la agencia federal enfatiza que el cuerpo humano no reconoce la diferencia ante tan alta sensación de temperatura y los síntomas pueden ser similares.

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Siga las recomendaciones para evitar riesgos asociados al calor. Estos son: “beba abundantes líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite exponerse al sol y esté pendiente de sus familiares y vecinos”, señala el SNM.

Además, se informó que, “para reducir los riesgos al trabajar al aire libre, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional recomienda programar descansos frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado. Si alguien sufre los efectos del calor, debe trasladársele a un sitio fresco y con sombra. ¡Un golpe de calor es una emergencia! Llame al 911″.