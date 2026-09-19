Las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente tranquilas durante las primeras horas del sábado, pero el calentamiento diurno y los efectos locales pudieran provocar el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas durante la tarde, especialmente sobre sectores del interior y oeste de Puerto Rico.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, la entrada de aire más seco en los niveles bajos y medios de la atmósfera ha reducido la humedad disponible, por lo que la actividad de lluvia y tronadas pudiera ser más limitada y localizada.

No obstante, todavía quedará humedad asociada a la onda tropical que afectó recientemente la región. Al combinarse con el calor diurno, los efectos de la topografía y la convergencia de las brisas marinas, pudieran desarrollarse aguaceros y tronadas principalmente desde el centro-oeste hacia el oeste de Puerto Rico.

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Tampoco se descarta actividad de lluvia sobre sectores del interior este.

El patrón del tiempo se mantendría durante el fin de semana, aunque los vientos disminuirían. Esta reducción en la velocidad del viento pudiera permitir que los aguaceros de la tarde permanezcan más tiempo sobre algunas zonas y produzcan mayores acumulaciones de lluvia.

Para el sábado, el riesgo elevado de lluvia excesiva se concentraría en áreas del interior y oeste de Puerto Rico, mientras que sectores aledaños, incluyendo algunas zonas metropolitanas y del interior este, tendrían un riesgo limitado.

El SNM también señaló que pudiera desarrollarse el conocido streamer de El Yunque, lo que favorecería aguaceros en sectores cercanos a la zona metropolitana y el este interior.

Debido a que los suelos permanecen bastante saturados por las lluvias acumuladas de los últimos días, no se descartan deslizamientos aislados en áreas de terreno empinado.

El calor será otro de los riesgos

Aunque la lluvia pudiera refrescar algunas zonas durante la tarde, el principal peligro durante el fin de semana estará relacionado con el calor.

La disminución de los vientos, la poca nubosidad durante las horas de mayor calentamiento y niveles de humedad estacionales o ligeramente superiores a lo normal —con valores de agua precipitable de entre 2.00 y 2.15 pulgadas— favorecerán condiciones calurosas y húmedas en buena parte de Puerto Rico.

Además, un sistema de alta presión ubicado al norte de la región se desplazará hacia el este, lo que pudiera provocar un cambio en la dirección del viento hacia el este-sureste (ESE). Este flujo pudiera transportar aire más cálido hacia las islas.

El riesgo de calor excesivo, que permanecería limitado durante el resto de la tarde, pudiera aumentar a un nivel significativo durante el fin de semana.

Ante estas condiciones, el SNM recomienda limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calentamiento, mantenerse bien hidratado y tomar precauciones adicionales para evitar los efectos del calor.