Con las fuertes lluvias registradas el miércoles en la tarde, el embalse Carraízo, que hasta hace unas semanas se encontraba bajo un plan de racionamiento, aumentó su nivel hasta seguridad.

Sin embargo, al momento, para La Plata, la historia no ha sido similar ya que el cuerpo de agua se encuentra bajo el nivel de ajustes operacionales con 44.35 metros.

¿Cuáles son los próximos pasos para este embalse?

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, informó que, hasta el momento, no se prevé que los abonados de esta zona entren en un plan de interrupciones programadas.

“Continuamos monitoreando de cerca ese nivel del embalse. Seguimos con controles operacionales como, por ejemplo, durante el día tener la operación máxima de La Plata en 70 millones de galones. Durante la noche, que el consumo históricamente cae, todo el mundo está durmiendo, se hace un apagado de una de esas unidades de bombeo de la represa, en este caso de La Plata, y se reduce entonces la extracción. Aparte de eso, ajustes de operaciones en la red, donde, básicamente, manejando presiones. Lo que buscamos siempre es mantener mayor cantidad de agua en lo que son las partes principales del sistema, y de esa manera sostener el servicio de agua sin afectar a ningún cliente, pero siempre velando por mantener esos niveles en el embalse”, dijo en el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.