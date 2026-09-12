Los niveles de los principales embalses de Puerto Rico amanecieron este sábado con resultados mixtos, según el monitoreo de las 5:00 a.m. de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El embalse Carraízo registró una disminución de 1 centímetro en las últimas 24 horas, para ubicarse en 39.19 metros. El embalse permanece en el nivel de observación, aunque continúa acercándose al umbral de seguridad, establecido en 39.70 metros.

Así amanecieron los embalses este sábado, 12 de septiembre de 2026. ( AAA )

Los abonados que se suplen de este embalse se encuentran actualmente en racionamiento.

En contraste, La Plata tuvo un aumento significativo de 11 centímetros, para alcanzar los 44.95 metros. El embalse se mantiene en el nivel de ajustes, a solo 2.75 metros del umbral de seguridad, que comienza en 47.70 metros. La Plata había perdido 10 centímetros el viernes.

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18 Fotos La técnica, implementada por la misma compañía contratada este 2026 por $400,000, no produjo lluvias significativas para Carraízo, La Plata y Cidra.

Así amanecieron los demás embalses

De acuerdo con el informe de la AAA, varios cuerpos de agua registraron descensos, mientras otros aumentaron o se mantuvieron estables:

Cidra: 400.27 metros, sin cambio.

Toa Vaca: 147.20 metros, bajó 1 centímetro.

Río Blanco: 26.25 metros, sin cambio.

Fajardo: 44.50 metros, bajó 1 centímetro.

Carite: 538.16 metros, sin cambio.

Patillas: 62.18 metros, bajó 22 centímetros, la mayor disminución reportada.

Guineo: 899.33 metros, bajó 1 centímetro.

Matrullas: 731.22 metros, subió 2 centímetros.

Guayabal: 102.78 metros, bajó 3 centímetros.

Garzas: 736.02 metros, bajó 4 centímetros.

Guayo: 442.69 metros, subió 5 centímetros.

Lucchetti: 168.86 metros, bajó 9 centímetros.

Loco: 69.49 metros, bajó 2 centímetros.

Dos Bocas: 89.61 metros, bajó 19 centímetros.

Caonillas: 251.63 metros, subió 4 centímetros.

Guajataca: 196.50 metros, bajó 3 centímetros.

Cerrillos: 167.32 metros, bajó 4 centímetros.

11 Fotos En la mañana del 19 de agosto, el nivel del lago estaba en 37.63, un 0.06 menos que el día anterior.

En términos generales, La Plata registró el mayor aumento del día, con 11 centímetros, mientras Patillas tuvo la mayor pérdida, con 22 centímetros, seguido por Dos Bocas, que perdió 19 centímetros.