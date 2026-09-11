Doce de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) amanecieron este viernes con aumentos en sus niveles, mientras Puerto Rico se encamina a un fin de semana sin lluvias.

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.13 metros y alcanzó los 39.20 metros. El embalse se mantiene en nivel de observación.

Cidra también subió, 0.05 metros, por lo que ahora está en nivel de observación con 400.27 metros.

En cambio, La Plata no da indicios de alivio. El embalse, ubicado en Toa Alta, volvió a perder agua este viernes, esta vez 0.10 metros, y se ubicó en 44.14 metros. Los abonados que se suplen de este embalse no se encuentran actualmente en racionamiento, aunque permanece en nivel de ajustes operacionales.

PUBLICIDAD

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este viernes, 11 de septiembre de 2026. ( AAA )

Además de Carraízo y Cidra, los siguientes embalses registraron aumentos:

Toa Vaca , Villalba: 0.03 metros

, Villalba: 0.03 metros Río Blanco , Naguabo: 0.11 metros

, Naguabo: 0.11 metros Fajardo : 0.10 metros

: 0.10 metros Carite , Guayama: 0.16 metros

, Guayama: 0.16 metros Patillas : 0.13 metros

: 0.13 metros Matrullas , Orocovis: 0.16 metros

, Orocovis: 0.16 metros Guayabal , Juana Díaz: 0.02 metros

, Juana Díaz: 0.02 metros Garzas , Adjutas: 0.03 metros

, Adjutas: 0.03 metros Guayo , Lares: 0.04 metros

, Lares: 0.04 metros Caonillas, Utuado: 0.07 metros

Hoy y el sábado, una densa capa de polvo del Sahara mantendrá los cielos brumosos, reducirá la visibilidad y deteriorará la calidad del aire, según el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

También se esperan condiciones sumamente calurosas. Hoy estará vigente un aviso de calor extremo entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

El panorama cambiará el domingo, cuando aumentaría la actividad de aguaceros y tronadas, especialmente en el oeste de Puerto Rico.