Carraízo volvió a subir, mientras La Plata perdió agua en las últimas 24 horas, según los datos publicados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a las 5:00 a.m.

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aumentó 0.05 metros y alcanzó los 39.07 metros. El embalse se mantiene en nivel de observación.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, bajó 0.08 metros y se ubicó en 44.24 metros, por lo que continúa en ajustes operacionales. No obstante, los abonados que se suplen de este embalse no se encuentran en racionamiento de agua.

PUBLICIDAD

Cidra, que también está en ajustes operacionales, pero sin racionamiento, aumentó 0.04 metros y se ubicó en 400.22 metros esta mañana.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 10 de septiembre de 2026. ( AAA )

Además de Carraízo y Cidra, otros embalses registraron aumentos:

Río Blanco , Naguabo: 0.02

, Naguabo: 0.02 Carite , Guayama: 0.08

, Guayama: 0.08 Guineo , Orocovis: 0.02

, Orocovis: 0.02 Matrullas , Orocovis: 0.08

, Orocovis: 0.08 Guayo , Lares: 0.05

, Lares: 0.05 Caonillas, Utuado: 0.05

Este jueves se espera que una onda tropical genere aguaceros y tronadas hasta la tarde, con un riesgo limitado de inundaciones, según informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Luego, concentraciones altas de polvo del Sahara llegarán más tarde hoy y persistirán hasta el domingo, lo que favorecerá cielos brumosos, deterioro en la calidad del aire y condiciones más secas.