La llamada siembra de nubes es una técnica de modificación del tiempo que busca alterar los procesos físicos que ocurren dentro de determinadas nubes con el propósito de favorecer la formación de lluvia o nieve. Aunque puede parecer una tecnología reciente, sus investigaciones y aplicaciones se remontan a varias décadas.

De acuerdo con la American Meteorological Society (AMS), la siembra de nubes consiste en introducir agentes que modifican el tamaño o la fase de las partículas presentes en una nube con la intención de influir en la precipitación. Entre los materiales utilizados se encuentran el yoduro de plata, el hielo seco y algunas sales.

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La técnica puede realizarse mediante diferentes métodos. Los materiales utilizados pueden ser liberados desde aviones o equipos instalados en tierra, dependiendo del tipo de nube y del objetivo de la operación.

¿Cómo funciona?

Para entender la siembra de nubes primero hay que comprender que una nube ya contiene agua. Las nubes están formadas por diminutas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en la atmósfera. Para que se produzca precipitación, esas partículas deben crecer hasta alcanzar un tamaño y peso suficientes para caer hacia la superficie.

En determinados tipos de nubes, la siembra busca acelerar o favorecer ese proceso.

Uno de los métodos más conocidos utiliza yoduro de plata, cuyas características cristalinas permiten actuar como núcleo para la formación de hielo dentro de nubes que contienen agua líquida a temperaturas por debajo del punto de congelación. Los cristales pueden crecer y eventualmente contribuir a la formación de precipitación.

También existen métodos que utilizan partículas higroscópicas, como ciertas sales, para favorecer el crecimiento de gotas de agua en nubes cálidas.

No significa fabricar lluvia desde un cielo despejado

Uno de los conceptos más importantes sobre esta tecnología es que la siembra de nubes no crea una nube ni genera lluvia cuando las condiciones atmosféricas no son favorables.

La Government Accountability Office (GAO), organismo de supervisión del Congreso de Estados Unidos, señala que las operaciones de siembra solamente pueden aumentar la precipitación cuando están presentes las nubes adecuadas. Las condiciones atmosféricas, por tanto, representan una de las principales limitaciones de la técnica.

En otras palabras, la tecnología necesita que exista un ambiente atmosférico apropiado. No se puede simplemente liberar una sustancia al aire y provocar lluvia independientemente de las condiciones meteorológicas.

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¿Realmente aumenta la lluvia?

Aquí entra uno de los aspectos más debatidos.

La GAO evaluó investigaciones recientes sobre la tecnología y encontró estimaciones de aumento de precipitación que van desde 0 % hasta 20 % en los estudios analizados. Sin embargo, la propia agencia advierte que resulta difícil determinar con precisión cuánto de la precipitación adicional puede atribuirse a la siembra debido a las limitaciones de las investigaciones disponibles.

Por eso, no sería correcto afirmar que la siembra de nubes garantiza determinado porcentaje de lluvia adicional.

El resultado depende de factores como el tipo de nube, la cantidad de agua disponible, la temperatura, el viento y otras características de la atmósfera.

¿Qué sustancias se utilizan?

El yoduro de plata es uno de los agentes más conocidos y utilizados en programas de siembra de nubes. También se han utilizado hielo seco y partículas de sal, entre otros materiales.

La elección depende del tipo de nube y del mecanismo que se pretende estimular.

En las nubes frías, por ejemplo, el objetivo puede ser favorecer la formación de cristales de hielo. En otros escenarios se utilizan partículas que facilitan el crecimiento de gotas de agua.

¿Es peligrosa?

La seguridad de los materiales utilizados también ha sido objeto de estudio.

La GAO señala que las investigaciones que revisó sugieren que el yoduro de plata no representa actualmente una preocupación ambiental o de salud a los niveles utilizados, aunque también advierte que todavía existe incertidumbre sobre cuáles serían los efectos de una utilización mucho más amplia de esta sustancia.

Esto es importante porque significa que no debe presentarse la tecnología como completamente libre de interrogantes. La evidencia disponible permite ciertas conclusiones sobre los niveles actuales, pero existen preguntas pendientes sobre una utilización mucho más extensa.

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¿Puede provocar o detener huracanes?

No.

La historia de la modificación del tiempo incluye intentos de utilizar la siembra de nubes para modificar huracanes. Uno de los experimentos más conocidos fue el Proyecto STORMFURY, desarrollado por científicos estadounidenses durante varias décadas.

Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los huracanes generalmente no tenían las condiciones necesarias para que el método funcionara. NOAA explica que estas tormentas contienen demasiado hielo natural y muy poca agua superenfriada, un elemento necesario para que el mecanismo de siembra utilizado pudiera tener el efecto esperado.

Por ello, la siembra de nubes no es una herramienta capaz de controlar huracanes.

¿Es lo mismo que geoingeniería?

Tampoco.

La siembra de nubes pertenece al campo de la modificación del tiempo y busca alterar procesos atmosféricos a escala relativamente localizada y durante periodos específicos.

La GAO destaca que existe confusión pública entre la siembra de nubes y la geoingeniería. Esta última contempla intervenciones mucho más amplias relacionadas con el sistema climático y sus efectos a largo plazo.

Una tecnología con potencial, pero con límites

La siembra de nubes se ha utilizado durante décadas y continúa siendo estudiada como una posible herramienta para aumentar la disponibilidad de agua en determinadas regiones, especialmente aquellas que enfrentan problemas de sequía.

Sin embargo, la evidencia científica no respalda la idea de que sea una forma de “crear lluvia a voluntad”.

La conclusión de la GAO es clara: aunque algunos estudios apuntan a posibles aumentos en la precipitación, todavía existen dificultades para medir con precisión sus resultados y determinar bajo qué condiciones la técnica es más efectiva.

En esencia, la siembra de nubes intenta aprovechar nubes que ya existen y modificar procesos que ocurren naturalmente dentro de ellas. Su éxito depende de que la atmósfera presente las condiciones adecuadas, por lo que continúa siendo una herramienta con posibilidades, pero también con importantes limitaciones científicas.