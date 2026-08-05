A 48 horas de que entre en vigor un racionamiento de agua para abonados de San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto, la Cámara de Representantes solicitó este miércoles a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una asignación de $300 millones para atender la emergencia provocada por la sequía.

La solicitud, presentada por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, insta al organismo creado bajo la Ley PROMESA a garantizar que el Gobierno cuente con “las herramientas para atender las necesidades de nuestra gente de forma rápida”.

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¿Para qué se utilizarían los $300 millones?

Según explicó Parés, los fondos se destinarían a la compra de cisternas para escuelas y égidas, el acarreo de agua potable y la implementación de iniciativas como la siembra de nubes, entre otras medidas dirigidas a mitigar los efectos de la sequía.

La siembra de nubes es una estrategia que ya se utilizó en Puerto Rico durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla en 2015, cuando la Isla también enfrentó una severa sequía que obligó a implantar un racionamiento de agua. La iniciativa consiste en identificar, con la ayuda de meteorólogos, nubes que ya contienen suficiente humedad y presentan las condiciones adecuadas para dispersar en ellas partículas, como el yoduro de plata, el compuesto más utilizado para estimular la formación de lluvia en nubes frías.

“Es importante que la Junta actúe ahora ante esta solicitud”, aseguró el legislador mediante declaraciones escritas.

El racionamiento de agua, anunciado la noche del martes por la gobernadora Jenniffer González Colón, entrará en vigor este viernes para los abonados que reciben el servicio del embalse Carraízo. Actualmente, Carraízo es el embalse activo con el nivel de agua más bajo y se encuentra en la fase de ajuste, con unos 37 metros de nivel. La mandataria explicó que, una vez el embalse alcance los 30 metros, ya no será posible extraer agua para suplir a los abonados.