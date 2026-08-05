La gobernadora Jenniffer González anunció el temido racionamiento para los abonados que se suplen de embalse Carraízo en Trujillo Alto tras la drástica baja en su nivel debido a la sequía que afecta a la Isla.

Aunque tan reciente como ayer aseguró en conferencia de prensa que, al menos para esta semana, no se anunciaría la interrupción del servicio, advirtió que había que prepararse “para el peor escenario” y llamó a la población a hacer un “uso prudente” del agua, esta noche indicó que la restricción en el uso del líquido comenzaría tan pronto como este viernes para siete municipios.

Los pueblos afectados son San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto.

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“La realidad es que vamos a tener que adelantar las medidas, lamentablemente, las interrupciones programadas para este viernes”, dijo la mandataria en entrevista con Jugando Pelota Dura (TeleOnce) minutos antes de citar a la prensa en La Fortaleza.

Explicó que tuvo que adelantar una reunión de emergencia con alcaldes y otros funcionarios para analizar la situación de emergencia y tomar las medidas.

“Todavía estamos discutiendo cuales serían los sectores afectados para que no se viera interrumpido el servicio en su totalidad” en cada municipio, agregó. Las interrupciones pudieran ser de 48 horas. Inicialmente, el plan contemplaba que fuera por 24 horas, pero, a petición de los alcaldes, será de 48 horas.

Las medidas, según aseguró, se hacen para “poder extender el uso del agua para este mes de agosto”.

En el caso de la represa, que está en condición “crítica”, una vez llegue a los 30 metros el nivel, ya no se puede extraer líquido.

En la mañana de este martes, el informe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fijaba su capacidad en 37.74 metros, por lo que estaba en “ajustes operacionales”.

González recordó que, hasta el momento, no hay pronóstico de lluvia que ayude a la recuperación de Carraízo y los demás embalses.

“Tenemos una sequía, lamentablemente, que nos afecta a todos. Esto no es algo que podamos controlar en términos de llenar los abastos de agua. Ojalá así fuera y tenemos que ser prudentes con el uso del agua. A nivel del gobierno de Puerto Rico hemos dado instrucciones de no lavar los carros, de no utilizar el agua de manera imprudente”, recalcó.

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La situación se agrava para los abonados que se benefician del Sistema de Distribución Cupey, que salió de operaciones en el fin de semana debido a trabajos de reparación en una tubería del sistema de lavado de la Planta de Filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto.

El anuncio de la gobernadora ocurre poco después de que se reuniera con el teniente coronel Nathaniel Weander, el nuevo comandante del Distrito del Caribe y América Latina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), y su equipo, según compartió en sus redes sociales.

El embalse de Carraízo beneficia a unos 180,000 abonados, y la AAA estima que por cada abonado hay tres personas, lo que eleva la potencial cifra de afectados a 540,000. El último racionamiento en este embalse fue en el 2015.