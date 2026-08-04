El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, anunció este martes que se activó una mayor vigilancia para los Acuíferos del Sur, afectados por la sequía severa que impacta a este litoral costero.

Estos acuíferos son importantes para sustentar la actividad agrícola y suministrar agua potable a las comunidades de la zona.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el pozo de Juana Díaz está en ajustes operacionales; Santa Isabel, en nivel de observación; Aguirre, en Salinas, registra una condición crítica, y el pozo Rasa D, al sur de comunidad Coco de Salinas está por entrar a ajustes operacionales.

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El pozo Constancia 3, en Ponce, es el único que registra estar en condición óptima.

En comunicado de prensa, Quiles no expuso medidas de control o racionamiento. Sólo detalló que se mantienen en monitoreo constante para evaluar el estado de estos pozos ante la sequía que impacta a gran parte de Puerto Rico.

De momento, Quiles no expuso medidas de control o racionamiento. ( Suministrada )

“El monitoreo de los sistemas de agua bajo la administración del DRNA ha sido uno constante desde que se activó el Comité de Sequía a principios del mes de junio. Como parte estos esfuerzos, hemos incrementado la frecuencia con la cual se revisa, esto en acorde con la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, de ser proactivos, no solo en el monitoreo, sino en la posible implantación de medidas que garanticen la integridad del Acuífero del Sur, entre otros”, señaló el secretario del DRNA en declaraciones escritas.

Añadió que, “en estos momentos, contamos con cuatro pozos centinelas en el Acuífero del Sur, bajo observación, incluyendo Rosas y Aguirre en el municipio de Salinas, Alomar Oeste en Santa Isabel y JAC6 en el municipio de Juana Díaz. Todos se encuentran bajo constante monitoreo por la agencia, así como el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Desde junio nos reunimos todas las semanas para estudiar la data empírica... Ante la devaluación de estado de emergencia bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 2026-05, firmada por la Gobernadora, hemos tomado la decisión de aumentar las reuniones a dos por semana”.

Según precisó el titular, “la integridad de estos pozos centinelas es una prioridad para el DRNA. Por ejemplo, el pozo Rasa es monitoreado por el USGS, además del nivel del mismo, por riesgo de incursión de agua salada. Hemos impartido instrucciones a la Secretaría Auxiliar de Planificación y Permisos a establecer unas guías para visitas constantes a esas áreas, incluyendo el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados, esto para apoyar el monitoreo de los mismos”.