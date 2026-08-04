Los incendios forestales están ardiendo en América del Norte y Europa. Olas de calor mortales se han instalado sobre ciudades y los océanos del mundo están más calientes que nunca registrados para esta época del año. Se pronostica que un fenómeno de El Niño en fortalecimiento alcanzará niveles fuera de lo normal, elevando las temperaturas globales y alterando los patrones del clima en todo el planeta.

Aunque podría parecer que el planeta atraviesa un verano histórico de calor extremo, todavía no se encuentra en territorio récord.

Hasta ahora, este es apenas el tercer año más caliente registrado, detrás de 2024 y 2025, según las estadísticas climáticas. Pero hay que darle tiempo a 2026. Debido al impacto combinado del calentamiento global acelerado causado por los humanos y un fenómeno de El Niño de gran intensidad, aumenta la posibilidad de que, para finales de año, 2026 pueda quedarse con el título del año más caliente registrado, superando a 2024, o al menos acercándose mucho, señalaron científicos.

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Incluso si este año establece un nuevo récord, no durará mucho. Aunque los científicos no coinciden sobre si 2026 será el año más caliente de la historia, sí están de acuerdo en que es casi seguro que 2027 superará a cualquier año moderno en cuanto a calor, posiblemente por un amplio margen.

Con las guerras alrededor del mundo durante los últimos años, muchas personas no prestaron tanta atención al cambio climático “porque el mundo estaba en llamas de distintas maneras. Ahora el mundo vuelve a estar en llamas debido al cambio climático de una forma que es cada vez más difícil de ignorar”, dijo el científico climático Zeke Hausfather, de Berkeley Earth. “Seguirá empeorando”.

25 Fotos El fuego obligó a desalojar a 60,000 personas en el área de Spokane y destruyó al menos 600 viviendas, negocios y otras estructuras.

Aumentan las probabilidades de un año récord de calor

Hausfather calculó que existe un 35% de probabilidad de que 2026 supere a 2024 como el año más caliente registrado. Sin embargo, Hausfather ha aumentado esas probabilidades casi cada mes, desde apenas un 7% en marzo.

El excientífico principal de clima de la NASA James Hansen, a menudo llamado el padrino de la ciencia climática por sus 40 años de advertencias acertadas sobre tendencias a largo plazo, predijo que 2026 superará por poco a 2024 al finalizar el año.

La temperatura diaria de la superficie del mar en el mundo igualó los niveles de 2024 a partir de mayo y, desde junio, ha alcanzado récords de calor casi todos los días. Debido a que los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, generalmente existe un retraso de alrededor de mes y medio entre la aparición del calor en los océanos y su reflejo en la temperatura promedio global, explicó Hansen. Por eso, dijo, ya es momento de que todo el planeta comience a romper récords.

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Alrededor del 82% de la superficie oceánica mundial está sobrecalentada debido a olas de calor marinas este año, según el servicio climático europeo Copernicus.

Hace aproximadamente un mes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó que había un 66% de probabilidad de que 2026 terminara como el cuarto año más caliente y apenas un 0.1% de probabilidad de que fuera el número uno en calor al cierre del año. Russell Vose, jefe de monitoreo de NOAA, dijo que esas probabilidades aumentarán cuando la agencia termine su análisis de julio.

Hausfather señaló que lo que está cambiando las proyecciones son los pronósticos cada vez más fuertes de un fenómeno de El Niño “increíblemente extremo” y capaz de establecer récords.

11 Fotos Vecinos aseguran que es la primera vez que ven el cuerpo de agua tan seco.

El Niño es un calentamiento temporal y natural de partes del Pacífico ecuatorial que eleva la temperatura promedio del planeta y altera los extremos climáticos alrededor del mundo. La mayoría de los pronósticos indican que El Niño podría convertirse en el más fuerte de la historia.

Los fenómenos de El Niño siempre liberan calor acumulado en el océano, pero debido a que los gases de efecto invernadero atrapan calor y cerca del 90% de ese calor termina almacenado en los mares del mundo, existe más calor disponible para liberar, explicó Zachary Labe, científico climático de Climate Central, una organización sin fines de lucro dedicada a la ciencia y la comunicación.

La cantidad de calor en los océanos del mundo —un indicador del cambio climático provocado por los humanos— continúa estableciendo nuevos récords, dijo Labe.

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El calor de este verano es causado por humanos, no por El Niño

Los científicos climáticos señalaron que lo observado durante este verano no puede atribuirse a El Niño, ya que sus efectos realmente no comenzarán a sentirse plenamente hasta dentro de varios meses.

Los incendios, el calor extremo y los fenómenos climáticos intensos que han dominado el verano de 2026 son precisamente lo que los científicos han advertido durante años como consecuencia de la quema de carbón, petróleo y gas.

“El factor que impulsa el calor récord es el cambio climático como telón de fondo. Y es una contribución mucho mayor —muchísimo mayor— que El Niño, que solo añade entre una y dos décimas de grado sobre esa tendencia a largo plazo”, explicó Labe.

Ese calentamiento se está acelerando, indicó Hansen.

Esto ocurre porque la contaminación industrial tradicional que genera hollín y smog —los cuales enfrían el planeta y ocultan parte del calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero— está disminuyendo, explicó Hansen. Además, parece que el clima podría estar reaccionando a los gases de efecto invernadero con mayor intensidad de lo que los científicos habían anticipado, añadió.

30 Fotos El cuerpo de agua muestra una baja significativa en su nivel ante la falta de lluvia y se acerca a la etapa de observación.

Las olas de calor siguen golpeando

Los científicos climáticos indicaron que las olas de calor de este verano han golpeado con fuerza lugares donde las personas no están acostumbradas a temperaturas de tres dígitos, a diferencia de las regiones tropicales.

Además, han sido especialmente notables durante la noche, dificultando que las personas puedan dormir, lo que afecta su salud y su capacidad para ser productivas en el trabajo, señaló Samantha Burgess, directora estratégica global del servicio climático Copernicus.

Burgess señaló a Europa, donde hubo una ola de calor “excepcional” en mayo, otra en junio, dos en julio y otra que ocurre actualmente en Francia y España.

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“Las olas de calor en Europa no ocurren de manera aislada. También ha habido olas de calor impactantes en América del Norte. Ha habido condiciones de calor extremo sorprendentes en América del Sur. También ha habido olas de calor devastadoras en India”, dijo Burgess.

“Siempre hay olas de calor en algún lugar del mundo en algún momento, pero lo que es muy inusual para Europa este año en particular es la frecuencia y la extensión de estas olas de calor”.

El científico climático de la Universidad de Princeton, Michael Oppenheimer, dijo que esto es exactamente lo que los científicos han advertido durante mucho tiempo.

“Estas son imágenes impactantes no solo del futuro, que es lo que solíamos decir, sino de lo que el cambio climático está haciendo en general. No hay duda de que el cambio climático ha aumentado el riesgo de incendios forestales. No hay duda de que el cambio climático aumentó la probabilidad de ver veranos extremadamente calurosos, peligrosos e incluso sin precedentes alrededor del mundo”.