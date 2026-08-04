La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que no anticipa restablecer este martes el servicio de agua potable en las comunidades afectadas por el Sistema de Distribución Cupey, debido a que el embalse Carraízo continúa con niveles bajos a causa de la sequía que afecta a Puerto Rico.

El Sistema de Distribución Cupey salió de operaciones durante el fin de semana debido a trabajos de reparación en una tubería del sistema de lavado de la Planta de Filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto.

El director ejecutivo de la Región Metropolitana de la AAA, José Rivera Ortiz, explicó que, aunque algunos tanques han mostrado una recuperación mínima en las últimas horas, el sistema todavía no cuenta con el volumen de agua ni las presiones necesarias para comenzar una distribución estable.

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“Nuestro personal ha estado trabajando desde el domingo para recuperar el sistema, sin embargo, el reto principal que enfrentamos es que no está entrando suficiente agua al sistema para llenar los tanques y comenzar la distribución de agua. Aunque hemos registrado un aumento mínimo en algunos niveles, todavía no contamos con el volumen ni las presiones necesarias para llevar agua de manera estable a las comunidades”, explicó Rivera Ortiz en un comunicado de prensa.

Comunidades afectadas

Entre las comunidades afectadas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas se encuentran:

Parcelas Carraízo

Villas de Carraízo

Lomas del Viento

Morcelo

Caimito

Haciendas de Carraízo

Terrazas de Carraízo

Camino Los Guayabos

Cupey, San Antonio

Fairview

Venus Gardens,

San Gerardo

Saint Just

Venezuela

Mansiones de Cupey

Villa Andalucía

Los Paseos

Alturas de Cupey

Arcos de Cupey

Colinas de Cupey

Brisas de Cupey

Pórticos de Cupey

Quintas de Cupey

Monacillo

Monacillo Urbano

Sabana Llana Sur

Los Olvidados

Carraízo

Cuevas

El Cinco

Barrazas

Carruzos

Cedro

Lomas

Canóvanas y Hato Puerco

Sectores aledaños a las carreteras PR-176, PR-199, PR-843 y PR-844

Otras comunidades aledañas también podrían experimentar bajas presiones, intermitencias o interrupciones en el servicio de agua potable.

La AAA hizo un llamado a los abonados que todavía cuentan con agua a limitar el consumo a necesidades esenciales y evitar actividades como lavado de vehículos, aceras y estructuras, además del llenado de piscinas, para ayudar a la recuperación de los niveles en los tanques.