En una publicación en redes sociales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció el calendario de racionamiento de agua para los municipios de Río Grande y Canóvanas. Sigue siendo en intervalos de 48 horas.

En el aviso, circulado en la red social Facebook, la AAA publicó los días de agosto que tendrán y no tendrán el preciado líquido los abonados que suplen de la planta de filtros Guzmán Arriba.

“Como parte del plan para distribuir el agua disponible de forma más equitativa, estaremos implementando interrupciones programadas de 48 horas entre los sectores de Río Grande (Zona A) y Canóvanas (Zona B). ‘Sí’ significa que tu zona contará con servicio de agua potable y no estará afectada por la interrupción programada. ‘No’ significa que tu zona no contará con servicio de agua potable y estará bajo interrupción programada del servicio de agua potable durante ese periodo”, lee la publicación, en la que recomiendan “planificar con anticipación, almacenar únicamente el agua necesaria y utilizarla responsablemente”.

Ya a mediados del mes julio, la AAA había comenzado con las interrupciones de agua en estos sectores. Justamente el 17 de julio entró en funciones el plan de mitigación.

En otro aviso en la misma red social, la AAA exhorta a los abonados a que luego de una interrupción de servicio, hiervan el agua al menos por tres minutos antes de utilizarla para tomar, cocinar, hacer hielo, lavar frutas y vegetales, fregar o lavarse los dientes.